Movilidad urbana
Cuidado si vas en patinete por València: estos son los controles y multas que empiezan ya
La Policía Local de València estrena una unidad pionera en España, compuesta por doce agentes que vigilarán los carriles bici con patinetes eléctricos para reducir la siniestralidad
La Policía Local de València ha puesto en marcha de forma oficial el nuevo Grupo de Inspección y Vigilancia de los Viales Ciclistas. Esta unidad especializada, compuesta por doce agentes, patrullará específicamente los carriles bici de la ciudad utilizando patinetes eléctricos diseñados para el servicio policial.
Si eres usuario de un Vehículo de Movilidad Personal (VMP) en la capital del Turia, esto es todo lo que debes saber sobre las inspecciones y controles que ya han comenzado.¿Qué van a controlar los agentes de la nueva unidad?
El objetivo principal de esta patrulla es reducir la siniestralidad y garantizar la seguridad en las vías ciclistas. Los agentes realizarán una vigilancia exhaustiva centrada en los siguientes puntos clave:
- Exceso de velocidad: Se realizarán controles para asegurar que los usuarios respetan los límites establecidos.
- Consumo de sustancias: Se llevarán a cabo pruebas de alcohol y drogas de forma regular.
- Inspección técnica de patinetes: Se revisarán los vehículos para detectar modificaciones ilegales. Se prestará especial atención a los patinetes "trucados" para alcanzar una potencia o velocidad mayor a la permitida.
- Maniobras peligrosas: Vigilancia de la circulación indebida y cualquier comportamiento que ponga en riesgo a peatones o conductores.
- Uso del carril: Control de la circulación irregular por zonas no permitidas.
Tipos de controles y ubicación
La policía combinará dos modalidades de trabajo para asegurar el cumplimiento de la normativa:
- Controles estáticos: Puntos de verificación fijos en zonas estratégicas.
- Patrullaje dinámico: Agentes circulando en VMP por la red de carriles bici para una observación directa.
Estos operativos se ubicarán prioritariamente en los puntos de mayor siniestralidad de la ciudad y en zonas con alta intensidad de tráfico, basándose en planes de seguridad trimestrales.
Funciones adicionales: Más allá de las multas
Además de la corrección de infracciones, el Grupo de Inspección y Vigilancia tiene asignadas otras tareas fundamentales para la movilidad urbana:
- Concienciación: Fomentar una interacción segura y respetuosa entre los usuarios de patinetes y los peatones.
- Estado de las vías: Los agentes realizarán informes sobre desperfectos en la infraestructura, señalización deficiente o puntos de mejora en los trazados de los carriles bici.
- Análisis de datos: Recopilación de información sobre puntos conflictivos para reducir las cifras de accidentes y víctimas.
Una unidad pionera con equipo exclusivo
Esta división es la primera de su tipo en España y ya ha despertado el interés de otras ciudades. Para realizar su labor, los agentes cuentan con patinetes eléctricos diseñados por una empresa valenciana que cuentan con:
- Autonomía de 80 kilómetros en modo patrullaje.
- Velocidad de patrulla entre 10 y 15 km/h.
- Diseño optimizado para garantizar la visibilidad y una respuesta rápida ante urgencias.
Este despliegue se enmarca dentro del Plan Vector de la Policía Local 2026-2030, buscando adaptar la seguridad ciudadana a la nueva realidad de la movilidad diaria en Valencia.
