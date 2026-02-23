Empieza a rodar la unidad de control de patinetes de la Policía Local de València

Los doce agentes que conforman la nueva unidad de la Policía Local de València que controlarán los patinetes en la ciudad (Vehículos de Movilidad Personal) han comenzado a rodar por las calles del Cap i Casal estrenando, precisamente, estos vehículos de dos ruedas diseñados expresamente para ellos con el objetivo de patrullar por los carriles bici garantizándoles la máxima seguridad a ellos mismos mientras desempeñan su función.

La presentación de esta nueva unidad, el Grupo de Inspección y Vigilancia de los Viales Ciclistas, se ha celebrado esta mañana de lunes en la explanada de la plaza de toros y mientras los agentes se encontraban en perfecta formación junto a los patinetes y toda la infraestructura que servirá de apoyo en la labor de control, varias personas se han acercado a ellos para preguntar a qué se debía este despliegue y al conocer la función de esta división se han mostrado muy satisfechos. "Va a ser la unidad más querida", aventuraba el concejal de Movilidad y Policía Local, Jesús Carbonell, quien acompañó a la alcaldesa María José Catalá y al jefe del cuerpo policial local, Ángel Albendín, en la presentación y puesta en marcha de la patrulla.

La elevada incorporación del patinete en la movilidad diaria de València ha traído consigo nuevos quebraderos de cabeza a la circulación y que sobre todo inquieta a la gente de más edad. "Hay muchas personas que nos vuelcan su preocupación, especialmente entre los mayores con el tema de la siniestralidad con los patinetes", explicaba la alcaldesa.

En los puntos de más siniestralidad

Esta nueva unidad policial se va ubicar en los puntos de mayor siniestralidad de los viales ciclistas. Realizará controles de velocidad, también de alcohol y drogas así como de inspección de patinetes que hayan podido sufrir algún tipo de modificación para alcanzar mayor potencia (que estén trucados) o que circulen de forma irregular.

Otra de las funciones será de análisis sobre los puntos conflictivos de los carriles en materia de seguridad donde se recabarán datos para tratar de solucionar los datos de siniestralidad, así como de la revisión de los trazados para comprobar su estado.

Esta es una unidad pionera que ya ha despertado el interés de otras ciudades con el objetivo de implantarlo en sus respectivas a futuro en sus localidades.

Diseño exclusivo para la unidad

Los patinetes eléctricos de la nueva unidad de la Policía Local de València han sido diseñados especialmente por una empresa valenciana para el servicio policial, ya que son seguros para el patrullaje, minimizan los riesgos para los agentes y garantizan la máxima visibilidad y capacidad de respuesta ante cualquier urgencia. El uso del VMP permite una patrulla integrada en la red de movilidad urbana, con mayor capacidad de observación directa y detección precisa de infracciones como velocidad inadecuada, circulación indebida o maniobras peligrosas.

Noticias relacionadas

Los patinetes de esta unidad se han diseñado específicamente para el cuerpo policial / Ayto València

Su reducido tamaño y gran maniobrabilidad facilitan la aproximación rápida a puntos conflictivos y la inspección del estado del carril, señalización y elementos de seguridad. En intervenciones con usuarios infractores, los VMP ofrecen la agilidad necesaria para alcanzar y detener con seguridad a quienes intenten evadir la acción policial. Esta unidad refuerza de forma eficiente y sostenible la presencia policial en espacios donde los vehículos tradicionales de seguridad ciudadana muestran limitaciones operativas.