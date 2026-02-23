Movilización en el Carmen contra la demolición del "Edificio de los Falleros"

Decenas de vecinos del barrio del Carmen se movilizaron ayer domingo con el taller de participación ciudadana “Desmontamos el PAI, pensamos el barrio”, organizado por la plataforma Veïnat en Perill d’Extinció dentro de la campaña “Salvem el Carme. Na Jordana para el barrio!”. La jornada, celebrada en el “Edificio de los Falleros”, sirvió para que vecinos y vecinas de Ciutat Vella analizaran los efectos del futuro PAI y empezaran a definir una alternativa urbana centrada en las necesidades reales del barrio.

La elección del espacio no fue casual: el “Edificio de los Falleros”, actualmente amenazado por la demolición prevista en el citado PAI, funcionó ayer como “símbolo de resistencia”, señalan en la plataforma. Las familias que viven en el bloque pudieron compartir con el conjunto del vecindario momentos de solidaridad, apoyo mutuo y defensa del derecho a continuar habitando el barrio. El ambiente fue “festivo, reivindicativo y cargado de complicidad”.

Durante el taller, entidades y personas participantes denunciaron que el PAI de Na Jordana “prioriza la especulación inmobiliaria y los usos terciarios por encima de las necesidades del vecindario”. Asimismo, los vecinos señalaron que este “destruye tejido social y patrimonio, sustituyendo vivienda accesible por vivienda de lujo, y expulsa a 20 familias del barrio sin ninguna solución clara ni viable”, aunque el ayuntamiento se ha comprometido a garantizarles una alternativa habitacional en el mismo barrio, tal como contó Levante-EMV.

Movilización en el Carmen contra el futuro PAI / Levante-EMV

El taller acordó la elaboración de una memoria técnica y vecinal que será presentada en el ayuntamiento, con propuestas basadas en las “necesidades reales” del barrio del Carmen y con la defensa clara y contundente de la preservación del “Edificio de los Falleros”, considerado un elemento icónico de la València del siglo XX y parte fundamental del patrimonio social del barrio –cabe recordar que fue construido para dar alojamiento a los damnificados de la Gran Riada y en él habitaron falleros históricos de la ciudad–.

La jornada concluyó con una paella colectiva que marcó el inicio oficial de la campaña de movilización contra un PAI que, según las entidades del barrio, “solo persigue la rentabilidad inmobiliaria y acelera la expulsión del vecindario, mientras no aporta ningún beneficio ni dotación necesaria para un barrio ya saturado y carecido de servicios”.

Desde la plataforma Veïnat en Perill d’Extinció, así como desde la decena de entidades que han firmado el “Manifiesto de denuncia al PAI del Carmen-Na Jornada”, se ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía a organizarse y defender un modelo de ciudad que pongo por ante la vida y el derecho a la vivienda.