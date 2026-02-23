El toldo de la Plaza de la Virgen ya es historia

La Plaza de la Virgen acaba de decir adiós al toldo de la Basílica después de que haya permanecido durante décadas plegado en el tejado del santuario. Los trabajos se han estado preparando días para descolgar la estructura y que esta quede limpia cuando comiencen las Fallas de 2026, ya inminentes.

Hay que remontarse al año 2011, momento en el que se firmó un convenio entre el entonces gobierno de Rita Barberá y la Fundación para la Restauración de la Basílica con el objetivo de colocar un toldo sobre la Basílica que pudiera desplegarse hasta los edificios de enfrente y diera sombra a los actos habituales de la plaza, como la Ofrenda o el Besamanos.

Pero aunque un año después ya se había anclado sobre la cubierta de la Basílica, el toldo nunca llegó a desplegarse. Los vecinos del edificio donde debían colocarse los anclajes acudieron a los tribunales y cuando cinco años después se le dio el visto bueno, su estado ya no era el óptimo para la función encargada.

Desmontaje del toldo de la Basílica / Miguel Ángel Montesinos

Ha sido ahora, coincidiendo con la reforma de la cubierta de la Basílica, cuando la empresa encargada de la misma ha dado la voz de alarma. Con el toldo allí no es posible llevar a cabo los trabajos y además se ha constatado con los servicios municipales que los anclajes son también parte del problema por las filtraciones que produce, según el estudio firmado por el doctor arquitecto Javier Benlloch, de fecha 4 de julio de 2025.

Acuerdo con la Basílica

Cabe recordar que en julio de 2011 el Ayuntamiento de València suscribió un acuerdo con la Fundación para la Restauración de la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats, con el objetivo de regular y financiar la ejecución de las obras de reposición del toldo de cubrición de la plaza de la Mare de Déu, de forma coordinada con los trabajos de restauración del monumento.

Este convenio reconocía la propiedad del toldo por parte del Ayuntamiento y la servidumbre de uso, obtenida por prescripción adquisitiva, de los apoyos mediante placas de anclaje sobre la fachada del edificio del número 4 de la plaza de la Mare de Déu, ubicado enfrente del monumento religioso. El convenio se fue prorrogando sucesivamente con la inclusión de diversas adendas al texto. Tras la extinción de la citada fundación fue la propia Real Basílica la que se ha encargado de las gestiones como propietaria del sacro inmueble.

Desmontaje del toldo de la Basílica / Miguel Ángel Montesinos

El 22 de enero de 2025, representantes de la Basílica solicitaron la inspección municipal del toldo, para constatar su interferencia con los trabajos de reparación del alero de la cubierta. Un informe del Servicio municipal de Proyectos Urbanos, firmado el 9 de julio de 2025, confirmó la necesidad de la retirada del entoldado y sus elementos de anclaje y cables, “con el fin de acometer los trabajos de reparación de la cornisa de la cubierta de la Basílica de la Virgen con la seguridad que se requiere, considerándose asimismo aconsejable su retirada con el fin de evitar daños estructurales causados por sobrecargas y filtraciones que el entoldado y sus elementos de anclaje pudieran causar en el interior del inmueble”.

Un Bien de Interés Cultural

La Real Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados de València tiene condición de Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de Monumento, declarado mediante Real Decreto 1753/1981, de 5 de junio, por lo que es de interés general preservar en condiciones adecuadas este bien del patrimonio valenciano evitando los daños que las filtraciones pudieran causar en elementos del interior de la Basílica y posibles patologías en la estructura y cerramientos del monumento.