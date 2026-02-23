València centra el 8M en la aportación de las mujeres al mundo de la música: Con ellas, València suena mejor"
El lema de este año está desglosado en tres frases: “Música, maestra”, “¿No las escuchas? Sube el volumen!” y “Es el tempo de ellas”
Los edificios y las fuentes municipales se iluminarán de morado el Día Internacional de las Mujeres
La Banda Sinfónica Municipal de València ofrecerá un concierto en el Palau de la Música el 8M con la directora invitada Clara Ziegelbauer
Redacción Levante-EMV
El Ayuntamiento de València ha preparado una campaña para celebrar el 8M, Día Internacional de las Mujeres, que este año se centra en el mundo de la música y en la aportación femenina a la tradición y la vanguardia musical. La campaña, que también se enmarca en la iniciativa València Music City, visibiliza a intérpretes, directoras, pinchadiscos o compositoras, entre otras.
La concejala de Igualdad, Rocío Gil, ha presentado hoy la campaña acompañada del director de València Music City, Juan Pablo Valero, y con Noelia Terrer la directora creativa de la agencia de publicidad Ladies and Gentlemen, que se ha encargado de la imagen gráfica municipal del 8M. Rocío Gil ha explicado que “es una campaña que siempre preparamos con muchas ganas, con mucha ilusión, pero, sobre todo, buscando aquellos puntos de reivindicación de colectivos de la ciudadanía que tenemos la responsabilidad de hacer más visibles”. Por eso, según Rocío Gil, “no podíamos perder la oportunidad de reivindicar el papel de la mujer en la música dentro de la estrategia que estamos desarrollando para poner en valor la importancia de la música en nuestra ciudad”.
La concejala ha destacado que las mujeres han estado “en muchas situaciones invisibilizadas en el mundo de la música y hemos aprovechado los carteles del 8M para visibilizar a la mujer, la directora de orquesta, la mujer en la gestión musical, y poder dedicar el 8M en general a la mujer en la música”.
El director general de València Music City, Juan Pablo Valero, ha subrayado que hoy en día “todavía extraña ver a una directora de orquesta o ver a las mujeres tocando determinados instrumentos musicales de percusión o de viento o en las grandes salas de conciertos y, por eso, esta campaña es muy acertada porque queda mucho camino por recorrer”.
Por su parte, la directora creativa de Ladies and Gentlemen, Noelia Terrer, ha añadido que “hemos puesto el foco en una cosa que ya existe: la presencia de la mujer en la música de una ciudad tan musical como València” y, en este sentido, ha reconocido que la campaña “está inspirada en el estilo de las cubiertas de los discos antiguos, en una imagen muy clásica y muy nueva a la vez, que nunca pasa de moda”.
Con ellas, València suena mejor
El lema de este año es “Con ellas, València suena mejor” y está desglosado en tres frases: “Música, maestra”, “¿No las escuchas? Sube el volumen!” y “Es el tempo de ellas” con varias gráficas que inciden en las mujeres como directoras de orquesta de música clásica, como dj de música pop y como intérpretes y consumidoras de música en todas las variedades.
El consistorio ha previsto una serie de mupis, que se colocarán en el circuito de papel, en los mupis digitales de la plaza de l'Ajuntament y en la vinilación de autobuses, como la línea 9. La campaña de vinilado y mupis se mantendrá hasta medios del mes de marzo.
Además, la fachada del Ayuntamiento, la Porta de la Mar y las fuentes de la plaza de L’Ajuntament, la avenida del Cid, Mestre Serrano, Regne de València, las fuentes de L’Albereda con la avenida de Aragó y Jardins del Real, el monumento a Sorolla, la fuente de la plaza de Vicente Iborra, la fuente de la plaza de Carme y la alberca homenaje a Frederic Mistral, en la calle de la Blanqueria, se iluminarán de morado el 8M a las 19 horas. Igualmente, la campaña se reproducirá en los medios de comunicación, redes sociales, web y con 3.000 carteles que se repartirán en los edificios municipales como bibliotecas, escuelas o instalaciones deportivas, entre otros.
La campaña se acompaña de una serie de actividades musicales, culturales, deportivas y sociales.
El acto institucional central será el el 8 de marzo a las 12:00 horas en el Ayuntamiento de València, con un reconocimiento a mujeres destacadas por su trayectoria profesional artística y social.
Pero antes habrá otros actos:
- 1 de marzo. 11:30 horas. Centro Cultural de la Rambleta. Concierto del 8M. La Unió Musical l'Horta de San Marcel·lí conmemora el Día de la Mujer con obras de compositoras, directoras e intérpretes.
- 5 de marzo. 19:30 horas. Palau de la Música. La Cuarta de Chaikovski. Dirección de Virginia Martínez. Concierto extraordinario del Día de la Mujer.
- 6 de marzo. 19:30 horas. Palau de la Música. Tasto Solo. Homenaje a Beatriu d’Aragó. Día Internacional de las Mujeres.
- 6 de marzo. 21 horas. 16 Toneladas. Concierto de Ruth Lorenzo.
- 7 de marzo. 17 horas. Parc Central. Festival musical íntegramente femenino. Mireia Ortiz, Jackeline, Freyja, Inmaeyes, Lau Mínez, Raquel Cardona, Steff, Tamy Vars.
- 7 de marzo. 16 Toneladas. Ciclo feminista Traca. Concierto de Lisasinson + Amarillo Fiesta.
- 8 de marzo. 11:30 horas. Palau de la Música. Banda Sinfónica Municipal de València. Concierto especial “En clave femenina”. Dirección invitada: Clara Ziegelbauer.
- 8 de marzo. 12 horas. L’Escorxador del Cabanyal. Concierto-coloquio. Concierto de la Societat Musical Unió de Pescadors con motivo del 8M seguido de coloquio sobre el papel de las mujeres en el mundo de la música.
- 8 de marzo. Minutos previos a la mascletà. Plaza de L’Ajuntament. Gayano Women’s Band amenizará la espera de la mascletà del Día Internacional de las Mujeres.
Suscríbete para seguir leyendo
- Debate sobre el autobús en València: ¿merece la pena recuperar la Estación Sur de hace 60 años?
- La plaza del Ayuntamiento de València ordenará las terrazas de hostelería: Mismos colores, materiales, iluminación, rótulos y estilo
- Antifraude investiga al Ayuntamiento de València por la permuta de cuatro solares a cambio de 86 viviendas
- València adelanta el derribo del Chernóbil de Campanar
- Catalá, sobre la doble estación de autobuses de València: 'Habrá que consensuar la propuesta
- Los seis robos y cinco agresiones sufridos por Begoña de la Concepción, Fallera Mayor de València de 1983
- Los empadronamientos ilegales denunciados por el Ayuntamiento de València se realizaron en el piso de un diputado del PP
- Embisten a una patrulla de la policía local y comienza una persecución en coche por las calles de València