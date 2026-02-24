Sobre el 'Baluarte de la Marina': "No hay nada que obligue al Ayuntamiento de València a entregar la parcela al puerto y hacer un hotel"

El 'Baluarte de la Marina', rascacielos de 30 plantas proyectado en la parcela la parcela A-08-2 de la Marina de València, cuya titularidad es municipal pero está previsto que se devuelva a la Autoridad Portuaria de València (APV) ha protagonizado uno de los debates iniciados por el grupo socialista en el pleno del Ayuntamiento de València de este martes.

El portavoz del PSPV, Borja Sanjuán, ha recriminado a la corporación municipal, personalizado en el concejal de Grandes Proyectos y Contrataciones, José Marí Olano, que se planée contruir un hotel en esta parcela cuando "aunque no les guste oírlo" el gobierno de Pedro Sánchez condonó parte de la deuda del Consorcio Valencia 2007 por lo que ya hay que afrontar esta factura y ya "no hay nada que obligue al ayuntamiento a entregar la parcela al puerto y hacer un hotel" para sacarle rentabilidad.

Además, Sanjuán ha criticado que el consistorio no haya tenido en cuenta la opinión de los vecinos de la zona del Marítim, quienes se han mostrado muy críticos con este macroproyecto: "¿algún barrio del Cabanyal o del Grao le ha dicho que lo que necesitan es un hotel", espetaba el portavoz socialista parta concluir que con esta cesión, la ciudad de "València ha perdido espacio para dárselo al puerto".

A este respecto, la portavoz de Compromís, Papi Robles, lanzaba la cuestión de "a quién beneficia este negocio" para exigir a la corporación municipal que se pare esta operación y se "recupere" el espacio público.

El 'Baluarte de la Marina' "es bueno para la ciudad"

La postura de la corporación ha sido clara. Marí Olano no ha dudado en afirmar que el nuevo hotel de 5 estrellas proyectado en la parcela, así como las oficinas que previsiblemente también se instalarán en este complejo inmobiliario de unos 28.000 metros cuadrados de edificabilidad "son buenos para València y para la economía valenciana" y ha ligado estos negocios futuros al objetivo de la capital de convertirse en "ciudad inteligente".

Además, el concejal de Grandes Proyectos ha asegurado que este proyecto "generará puestos de trabajo de calidad", en resumen: "es bueno que València tenga este complejo inmobiliario".

Con respecto a la postura contraria que mantienen las asociaciones vecinales de la zona, quienes han llegado a tildar de "aberración urbanística" el rascaciones de 108 metros de altura proyectado, la respuesta del edil ha provocado la indignación de la bancada de la oposición al escuchar que "los vecinos no son las asociaciones vecinales, sino los votantes".