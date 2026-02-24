La concejala Glòria Tello vuelve al pleno del Ayuntamiento de València tras superar un cáncer de mama: "Bienvenida a casa, Tellito"

Empezar la jornada llorando de emoción y alegría es quizás uno de los mayores placeres. Y si la causa es haber superado una enfermedad tan cruel y que asusta tanto como el cáncer, pues es doblemente feliz. Este es el caso de la concejala del Ayuntamiento de València, Glòria Tello, quien ha vuelto al pleno del conistorio de este martes después de 10 meses retirada de la vida política después de que le fuera detectado un cáncer de mama.

Tello ha sido la encargada de iniciar la sesión para, entre lágrimas, lanzar un emotivo mensaje a todos los miembros del gobierno municipal después de haber vivido los "peores diez meses de mi vida". La edil de Compromís ha querido agradecer a "todos y todas vuestros mensajes de apoyo. En estos momentos de crispación política, yo voy a hacer un kit-kat y agradeceros que me habéis escrito desde todos los partidos políticos".

Porque como la propia Tello ha explicado entre lágrimas: "lo peor de la enfermedad no es la operación ni la piel quemada por la radioterapia, es el miedo. Simplemente gracias a todos, estoy muy agradecida".

Sanidad pública y "Bienvenida Tellito"

Tras sus palabras la concejala ha vuelto a la bancada donde Papi Robles, la portavoz de la coalición valencianista la ha recibido con un ramo de flores y se han fundido en un sentido abrazo. Robles también ha salido al estrado para dar la bienvenida a su compañera y resaltar el papel de la sanidad pública en la recuperación de Tello. "¡Qué bien te han cuidado en la sanidad pública!".

El portavoz socialista, Borja Sanjuan no ha podido evitar recordar al fallecido concejal socialista Ramón Vilar. "Me acuerdo muchas veces del cariño que nos diste cuando perdimos a Ramón, y como él diría, 'Bienvenida a casa Tellito".

La alcaldesa, María José Catalá también ha querido dirigirse a Glòria Tello en nombre del gobierno municipal destacando que "eres un ejemplo de fortaleza y un ejemplo vivo para la gente que está pasando ese miedo ahora. Sempre amb tu, valenta"