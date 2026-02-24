Insultos de "fascista" y "rojo" encienden el debate sobre la regularización de migrantes en el pleno del Ayuntamiento de València

Tras un tenso cruce de insultos y acusaciones, los términos "fascista", "rojo", "racista" o "ridículo" se han escuchado durante la sesión en varias ocasiones, el pleno del Ayuntamiento de València ha rechazado la moción del grupo Vox que ha presentado de una forma simbólica, por la clara falta de competencias sobre la materia, en la jornada de este martes en la que se pedía la supresión de la regularización extraordinaria de extranjeros residentes en España aprobada por el Gobierno.

Tras una exposición en la que el concejal de Vox José Gosálbez apelaba al riesgo de un efecto llamada, a una "alerta de seguridad nacional" y al hecho de que "Pedro Sánchez quiere cambiar España para quedarse en el poder" generando, con esta regularización extraordinaria una "compra de votos", se ha procedido a la votación en la que se ha rechazado por amplia mayoría esta moción con 29 votos en contra y solo 2 a favor.

Estas cifras encajan y son otra muestra más de la evidente ruptura que existe entre el grupo municipal de Vox. Antes de proceder al sufragio los ediles de esta formación, Juanma Badenas y Cecilia Herrero, han comunicado su intención de no votar a través de sendos escritos, por lo que con su abstención los únicos que han apoyado la moción han sido el propio Gosálbez y la concejala de Fiestas Mónica Gil.

"Rechazamos una regularización masiva y sin consensuar"

Durante su intervención, la concejala de Servicio Sociales, la popular Marta Torrado, ha querido insistir en la falta de competencias del gobierno municipal en materia de política migratoria "es competencia estatal", sin embargo sí ha señalado que lo que afecta a las localidades es la "evaluación de cómo afecta esta regularización" a la gestión de los servicios.

Torrado ha expuesto que el PP "no estamos en contra de la inmigración" sin embargo sí que "rechazamos la regularización masiva y por decreto sin consensuar ni evaluar el impacto" que tiene sobre los ayuntamientos que son quienes sufren la presión "sin financiación adicional".

Efecto llamada, agravio comparativo, presión sobre los sistemas públicos... son algunos de los argumentos esgrimidos por la edil de Servicios Sociales que coinciden con los expuestos por su socio de gobierno, Vox, pese a que finalmente se han desmarcado de esta moción votando en contra.

Intervención de asociaciones sociales

Un total de 13 asociaciones sociales, culturales y vecinales intervinieron en el pleno del para mostrar su rechazo a la moción del grupo municipal de Vox.

La apertura del turno de intervención de estas entidades ha estado en manos de Eduardo Béjar, representante de la Plataforma Intercultural España, cuya exquisitez y sosiego en el momento de exponer su argumentario fueron, incluso reconocidos, por la alcaldesa. Un discurso en el que mostró la "total oposición" de su colectivo social a la moción del concejal de Vox José Gosálbez. "La movilidad humana no va detenerse por una moción", expuso Béjar para continuar haciendo un ejercicio de reflexión: "Un día, esta avasalladora lucha contra los migrantes la estudiaremos como algo del pasado, como ahora estudiamos el derecho de pernada o que se quemaba a la gente en la hoguera".

"La regularización extraordinaria es dotar de derechos a las personas que ya vivimos y trabajamos aquí", "el problema de los sistemas públicos no es la saturación por gente migrante sino quienes se han dedicado a infrafinanciarlos durante años", "los migrantes trabajan en los empleos más precarios, no porque quieran sino porque el mercado lo permite" y "ningún ser humano es ilegal" son algunos de los mensajes lanzados por los colectivos participantes.