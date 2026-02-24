Las mascletaes de las comisiones falleras ¿de quién son?

La crida de las Fallas 2026 celebrada el pasado domingo ha marcado el inicio de la fiesta fallera así que los estruendos de los petardos salpicarán el día a día de los vecinos de València provocando sobresaltos más o menos intensos. A los cohetes itinerantes se unen los organizados, es decir, los espectáculos pirotécnicos organizados no solo por el ayuntamiento -veáse las mascletàs de la plaza y los castillos nocturnos- sino también por las diferentes comisiones falleras diseminadas por los barrios. Y es aquí donde de nuevo surge la polémica política.

El Ayuntamiento de València, en boca del concejal delegado de Fallas y presidente de la Junta Central Fallera, Santiago Ballester, ha puesto en valor el papel gobierno municipal en la “apuesta firme y decidida por la pirotecnia” con la voluntad de la corporación municipal de "ofrecer una programación descentralizada y próxima para todos los valencianos y valencianas, así como las personas que visitan la ciudad". En este sentido se ha referido a los más de 300 espectáculos pirotécnicos, tanto nocturnos como diurnos, que celebrarán más de 100 comisiones falleras, procedentes de los 26 sectores.

Dentro de esta oferta pirotécnica de las fallas, desde el ayuntamiento se han destacado "las mascletaes organizadas por numerosas comisiones falleras en los barrios", la despertà de cada día, los castillos de fuegos artificiales y espectáculos nocturnos con música, los tradicionales correfocs, o propuestas como las tituladas Pólvora a la Vespra, o Pólvora a la Mar, entre otras muchas, y en todos los barrios y pedanías de la ciudad.

Ballester ha hecho hincapié en que "esta descentralización real fortalece la fiesta, impulsa al sector pirotécnico valenciano y permite que cada comisión sea protagonista de su propio espectáculo". Sin embargo, estas afirmaciones han tenido contestación por parte del concejal de Compromís Pere Fuset.

La invención de la pólvora

El edil y expresidente de Junta Central Fallera ha respondido a estas afirmaciones de Ballester asegurando con tono jocoso que “el gobierno de Catalá está literalmente a dos notas de prensa de decir que han inventado la pólvora" y acusa al ayuntamiento de "tener mucho morro para vender la descentralización de la pirotecnia después de haber suprimido, con su llegada al gobierno, los espectáculos pirotécnicos organizados por el ayuntamiento en los barrios de València", y señala que lo hacen "apropiándose de los disparos realizados por las comisiones falleras, que solo cuentan como apoyo municipal con la subvención creada por el gobierno de Compromís para proteger la pirotecnia como patrimonio de la humanidad".

Noticias relacionadas

Fuset también se ha referido al "innegable fracaso en patrocinio" que ha desembocado, en palabras del concejal en "la pérdida de la posibilidad de realizar actos pirotécnicos singulares que también ayudaban en esta descentralización, como por ejemplo las mascletaes verticales conmemorativas que se disparaban en una Marina que ahora vive de espaldas a la fiesta y a la ciudad" y pide al Partido Popular que "dejen de apropiarse del esfuerzo de los falleros y falleras".