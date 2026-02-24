PP y Vox rechazan en València la "retirada de privilegios" del diputado Carlos Mazón

El Ayuntamiento de València ha debatido en pleno una moción suscrita por Compromís para exigir la dimisión de Carlos Mazón como diputado y la eliminación de los privilegios del expresidente. Entre ellos, el aforamiento que impide llamarle a declarar ante la jueza que instruye la causa de la gestión de la dana del 29 de octubre.

El debate ha sido extraordinariamente corto, dado que solo han intervenido dos concejales sin turno de réplica. Pere Fuset, de Compromís, ha presentado la moción explicando los motivos por los que Mazón debería dejar el acta de diputado y dejar de diputado y renunciar al sueldo público. El valencianista ha argumentado que todos los valencianos están de acuerdo en señalar que el expresident no merece estos privilegios y ha responsabilizado al PP de Catalá, con la complicidad de Vox, de proteger a un "pocavergonya".

"Que salga aquí la gente de PP y Vox y nos explique por qué Mazón, después de haber mentido mil veces, debe seguir cobrando lo que cobra de los valencianos. Catalá ha estado un año haciéndole las palmas como si esto fuera un tablado flamenco y tendrá que explicar por qué le sigue protegiendo. Mazón es un activo tóxico del partido y ha conseguido que Camps parezca un futurible a la presidencia de la Generalitat", ha reflexionando Fuset.

"Si Mazón continúa como diputado es porque se aferra a su aforamiento y no quiere explicar ante la Justicia qué hay de verdad entre las mentiras. Esa es la razón", ha dicho, interpelando también a Vox: "La derechita valiente que recela de los chiringuitos le ha regalado un chiringuito con vistas a la playa. Señores, cuál es la razón de Vox para sostener a este personaje", se ha preguntado el valencianista antes de volver a cargar contra el "silencio ruidoso" de la alcaldesa.

"Usted no es solo alcaldesa de una de las ciudades con más víctimas de la dana. También es diputada compartiendo grupo con Mazón. Usted sabe que Mazón mentía y miente, pero tienen una estrategia para blindar a Mazón. El PP le ha dado un cargo con complemento salarial en una comisión que ni siquiera se reúne. Un sueldo por la comisión y otro sueldo Nescafé como expresident. Asesor y coche oficial. Están reconociéndole privilegios de por vida mientras hay víctimas que no han recibido justicia ni reparación".

En la segunda y última intervención, Javier Mateo, del PSPV, ha empezado diciendo que Mazón “no ha estado, no está y no estará jamás a la altura del acta que representa”, y ha continuado: “Debe dimitir y sentarse frente a la jueza. Las víctimas de la dana, esas que Mazón ha repudiado durante el tiempo que ha sido president, hacen que este señor no pueda seguir como diputado en les Corts, y es usted, Catatalá, con su voto, quien le protege. La gestión de Mazón ha sido nefasta seguida de una cadena de mentiras”, ha continuado el socialista, apuntando también hacia los relatos teóricamente encubridores que salían de Génova o el Cap i Casal. "¿Están protegiendo a Mazón para protegerse ustedes?", ha preguntado el concejal del PSPV.

Noticias relacionadas

Tras el debate sin interlocutores, PP y Vox han impuesto su mayoría para tumbar la moción de Compromís y rechazar la dimisión de Mazón como diputado y la eliminación de sus privilegios como expresident.