Sanjuan reta a Catalá antes del pleno: "O aclara la relación con la promotora del pelotazo urbanístico o lo haremos nosotros"
El portavoz del Grupo Municipal Socialista cifra en 60 millones el negocio que habría hecho la promotora adjudicataria de la permuta municipal
C.Moreno
Sanjuán ha asegurado que el Grupo Socialista ha acreditado con documentación pública que el Ayuntamiento conocía que las viviendas estaban preservadas cuando adjudicó la permuta, y que lo hizo "a sabiendas de que le estaba quitando su vivienda a 39 familias que se han quedado sin nada y abocadas a un mercado del alquiler absolutamente descontrolado desde que ella llegó a la alcaldía". "Catalá y su equipo deben dar las explicaciones que esta ciudad merece, especialmente las 39 familias a las que les han quitado su vivienda", ha afirmado.
Sanjuán ha advertido que el gobierno municipal no puede eludir su responsabilidad en una operación que, a su juicio, ha tenido "consecuencias directas sobre familias vulnerables". Y ha retado a Catalá: "Le voy a dar la oportunidad a la señora Catalá y al señor Olano de que expliquen aquí quién es la promotora a la que han adjudicado este pelotazo urbanístico de más de 60 millones de euros. Si no lo hacen, lo haré yo en el pleno y estoy seguro de que será bastante más esclarecedor".
Por otra parte, también ha acusado a Vox de utilizar las instituciones "para discriminar a vecinos y vecinas de esta ciudad". Sanjuán ha recordado que “hay medio millón de personas en este país que trabajan aquí, cotizan aquí, pagan sus impuestos aquí y son vecinos y vecinas de nuestras ciudades” y ha denunciado que Vox “no quiera que se les regularice su situación”.
"No es que no quieran que estén aquí, es que quieren que estén aquí sin derechos", ha afirmado, asegurando que esa postura “busca mantener a personas en condiciones de precariedad extrema y vulnerabilidad laboral”.
Para el portavoz socialista, la moción evidencia “cómo unos hacen negocio y otros utilizan el poder para discriminar”, y ha acusado a la extrema derecha de querer una sociedad “con trabajadores sin derechos en situación de esclavitud”.
