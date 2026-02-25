Borrull Socors presenta su Botànic Fest y deja atrás las macroverbenas falleras

La falla Borrull Socors ha presentado una nueva edición Botànic Fest, festival de música que se celebra durante la semana fallera y que, en palabras de los organizadores, “este año evoluciona hacia un modelo más integrado, cultural y respetuoso con el entorno”, dejando atrás las macroverbenas de los últimos años.

Después de una edición anterior con gran afluencia de público pero con impacto en la convivencia del barrio, la organización del festival ha decidido replantear el formato del festival. Este cambio es resultado del proyecto participativo “Borrull Socors: Fallas para un barrio vivo“, subvencionado por el Ayuntamiento de València, que ha permitido recoger las inquietudes y propuestas del vecindario.

Los encuentros con el vecindario “El barrio habla, la falla escucha” han servido para escuchar las sugerencias y, dinamizados por una entidad especializada en procesos participativos, para mediar entre la comisión del Botànic y las entidades vecinales y vecinos en general.

Gracias a este proceso, el Botànic Fest 2026 incorpora más actividades culturales, formatos alternativos e iniciativas pensadas para que las vecinas y los vecinos se sientan parte activa de la programación. “El objetivo es hacer compatible el ambiente festivo con el respeto, la convivencia y el arraigo en el barrio”, inciden en la falla.

Convocatoria a la presentación

El cartel de este año combina bandas, disc-jockeys con degustaciones de vinos y cervezas junta a diferentes actividades lúdico-gastronómicas y, contará con la producción de PlanaFest y la comunicación mediante los perfil en redes sociales de @botanic.fest.

Noticias relacionadas

El evento empezará el 7 de marzo con la banda tributo Neon Collective, y el 16 de marzo contará con la actuación de Kinki Band. Asimismo, el Botànic Fest pincharán DJ Gonzalez y Dj Hado Gordon junto a la I Feria del Vino y la BirraFest. La comisión ha invitado a los vecinos del barrio a la presentación del cartel y la programación, que tendrá lugar el 1 de marzo, a las 12.00 h, en la Plaza San Sebastián.