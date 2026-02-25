Borrull Socors presenta su Botànic Fest y deja atrás las macroverbenas falleras
La falla prepara un evento que busca tener menor impacto en la convivencia del barrio después de haber acogido un proceso de escucha vecinal patrocinado por el ayuntamiento
Redacción Levante-EMV
La falla Borrull Socors ha presentado una nueva edición Botànic Fest, festival de música que se celebra durante la semana fallera y que, en palabras de los organizadores, “este año evoluciona hacia un modelo más integrado, cultural y respetuoso con el entorno”, dejando atrás las macroverbenas de los últimos años.
Después de una edición anterior con gran afluencia de público pero con impacto en la convivencia del barrio, la organización del festival ha decidido replantear el formato del festival. Este cambio es resultado del proyecto participativo “Borrull Socors: Fallas para un barrio vivo“, subvencionado por el Ayuntamiento de València, que ha permitido recoger las inquietudes y propuestas del vecindario.
Los encuentros con el vecindario “El barrio habla, la falla escucha” han servido para escuchar las sugerencias y, dinamizados por una entidad especializada en procesos participativos, para mediar entre la comisión del Botànic y las entidades vecinales y vecinos en general.
Gracias a este proceso, el Botànic Fest 2026 incorpora más actividades culturales, formatos alternativos e iniciativas pensadas para que las vecinas y los vecinos se sientan parte activa de la programación. “El objetivo es hacer compatible el ambiente festivo con el respeto, la convivencia y el arraigo en el barrio”, inciden en la falla.
Convocatoria a la presentación
El cartel de este año combina bandas, disc-jockeys con degustaciones de vinos y cervezas junta a diferentes actividades lúdico-gastronómicas y, contará con la producción de PlanaFest y la comunicación mediante los perfil en redes sociales de @botanic.fest.
El evento empezará el 7 de marzo con la banda tributo Neon Collective, y el 16 de marzo contará con la actuación de Kinki Band. Asimismo, el Botànic Fest pincharán DJ Gonzalez y Dj Hado Gordon junto a la I Feria del Vino y la BirraFest. La comisión ha invitado a los vecinos del barrio a la presentación del cartel y la programación, que tendrá lugar el 1 de marzo, a las 12.00 h, en la Plaza San Sebastián.
Suscríbete para seguir leyendo
- Debate sobre el autobús en València: ¿merece la pena recuperar la Estación Sur de hace 60 años?
- Las charangas provocaron un problema de orden público en la primera mascletà
- La plaza del Ayuntamiento de València ordenará las terrazas de hostelería: Mismos colores, materiales, iluminación, rótulos y estilo
- Antifraude investiga al Ayuntamiento de València por la permuta de cuatro solares a cambio de 86 viviendas
- València adelanta el derribo del Chernóbil de Campanar
- Carmen Prades estrena un 'València' en su traje de la Crida
- Catalá, sobre la doble estación de autobuses de València: 'Habrá que consensuar la propuesta
- El más que original traje de Marta Mercader para la Crida: un 'Maribel' color Manzana Verde, y una peineta llena de simbolismo