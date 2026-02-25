Se busca al mejor cocinero de paella valenciana del mundo

La ciudad de València vuelve a encender los fogones para celebrar el World Paella Day 2026, el gran homenaje internacional al plato más universal de la gastronomía española, la paella valenciana. La Fundación Visit València ha abierto oficialmente el calendario de pruebas clasificatorias de cara al próximo 20 de septiembre, cuando se celebrará la gran final mundial en València.

El World Paella Day recorrerá distintos países de varios continentes, a través de sus pruebas clasificatorias oficiales. En América, las citas tendrán lugar en las ciudades de Piriápolis (Uruguay), Barranquilla (Colombia), Quito (Ecuador), Querétaro (México) y San Juan (Puerto Rico); en Asia, en Tokio (Japón); y en Europa, en Nimes (Francia), Bucarest (Rumanía), Zurich (Suiza) y Burgas (Bulgaria).

Además, se celebrarán tres pruebas continentales: la de América, en Piriápolis; y dos europeas, una en Copenhague, para Escandinavia y las repúblicas bálticas; y otra, en Burgas para el resto de países europeos. En cada destino, chefs profesionales competirán en directo ante un jurado especializado, y elaborarán sus paellas siguiendo el formato y los estándares que marca la organización, en los que se valoran aspectos como el sabor, la textura, el punto de cocción o el famoso socarrat.

En cada una de estas pruebas se seleccionará a una única persona ganadora, que será quien representará a su país en la gran final de València. Aquí, las y los finalistas vivirán previamente una experiencia gastronómica y cultural en la ciudad, diseñada para conocer de primera mano la despensa del Mediterráneo: la huerta valenciana, los arrozales de l’Albufera y el entorno del Mediterráneo, escenario de la gran final.

Sostenibilidad, respeto por el producto e intercambio cultural

La concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones y presidenta de la Fundación Visit València, Paula Llobet ha explicado que el World Paella Day funciona como “una plataforma internacional que refuerza la asociación entre paella y València”, y que, además, promueve la excelencia gastronómica, la sostenibilidad, el respeto por el producto y el intercambio cultural entre países. “Año tras año –ha subrayado Llobet- este evento genera un importante impacto mediático, y consolida a la ciudad como referente mundial de la paella y la gastronomía mediterránea y sostenible”.

La y los chefs interesados en participar en las pruebas clasificatorias del World Paella Day CUP 2026 ya pueden presentar su candidatura a través de los formularios disponibles en la web oficial del proyecto, www.worldpaelladay.org. La organización seleccionará a los participantes con base en su trayectoria profesional, su propuesta culinaria y su alineación con los valores del proyecto.

La Fundación Visit València ya presentó el calendario internacional de pruebas clasificatorias en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid, en una convocatoria de refuerzo al carácter global y estratégico del proyecto. El World Paella Day se ha consolidado como una iniciativa global que promueve la paella como idioma universal, su cultura y el estilo de vida mediterráneo, que posiciona a València como capital mundial de este icono gastronómico.

Noticias relacionadas

“Esta nueva edición, con más pruebas clasificatorias que nunca, supone un gran paso en la consolidación internacional del proyecto y en la búsqueda del mejor embajador de la paella en el mundo. El próximo 20 de septiembre haremos que el mundo entero hable paella y ponga sus ojos en nuestra ciudad alrededor de un evento abierto al público que reunirá tradición, innovación y cultura gastronómica internacional”, ha concluido la concejala Paula Llobet.