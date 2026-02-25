Compromís ataca a Catalá por abrir la puerta ahora a la tasa turística: "Es de traca"

Después de años discutiendo si debe aplicarse en la ciudad de València una tasa turística que grave, con una pequeña cantidad de entre 2 y 6 euros, las pernoctaciones de los miles de visitantes que llegan a la ciudad, en el último pleno del Ayuntamiento el PP, que se había negado sistemáticamente a ello, abrió la puerta a esta medida retando al PSPV, claro defensor de la misma, a pedir al gobierno de la nación un cambio legal que dé cobertura a esa tasa. Es decir, trasladó la responsabilidad de la misma al Gobierno central, sin ir más allá en lo que al Gobierno municipal se refiere.

Ya en el pleno, la oposición recriminó al PP esa actitud respecto a una medida que se calcula que podría aportar al consistorio entre diez y veinte millones de euros al año. Y hoy Compromís ha atacado duramente a la alcaldesa, María José Catalá, por sus vaivenes.

La portavoz de la formación valencianista, Papi Robles, ha calificado de “hipocresía máxima” que ahora reclamen que sea el Gobierno central quien la regule. “Esto es de traca. El PP eliminó la tasa turística, que ya estaba creada, después de una campaña terrible contra la tasa. Ahora dicen que lo haga Madrid”, ha denunciado.

Competencia autonómica

Papi Robles ha recordado que la tasa turística es una competencia puramente autonómica y que el PP la derogó en Les Corts Valencianes nada más llegar al gobierno. “Si no lo hacen, es porque no les da la gana y porque siempre han defendido que el gasto público que genera el turismo lo paguemos los valencianos. Es un partido que claramente perjudica los intereses de la ciudadanía”, ha afirmado, subrayando que el cambio de discurso del PP responde únicamente a la actual presión social.

Desde Compromís defienden que la tasa turística es una herramienta de justicia urbana, no un castigo al visitante. "El objetivo es que quien nos visita contribuya también al mantenimiento del espacio público, la limpieza, el patrimonio y los servicios que utiliza, y que los ingresos se destinen a mejorar los barrios con mayor presión turística, reforzar los servicios públicos y avanzar hacia un modelo turístico más sostenible y de calidad", dice.

La portavoz ha insistido en que "el turismo no puede seguir generando costes que asumen exclusivamente los vecinos y vecinas". “No puede ser que tengamos una de las tasas de residuos más altas de España mientras miles de apartamentos turísticos siguen tributando como si fueran viviendas habituales y el PP se niega a aplicar la tasa turística. Al final, quien siempre acaba pagando es el vecindario”, ha advertido.

Noticias relacionadas

Con todo, Robles se ha mostrado convencida de que el PP acabará rectificando. “Estamos seguros de que el PP acabará aplicando la tasa turística porque no puede obviar que el turismo debe contribuir a la mejora de la ciudad. La realidad es tozuda: la calle lo reclama y es de sentido común que quien genera un impacto también contribuya a compensarlo”, ha señalado la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València.