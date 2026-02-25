Movilizaciones
Importante congestión de tráfico en varios puntos de València por la protesta de los taxistas
Los profesionales del sector se han concentrado en varios puntos de la ciudad, desde donde comenzarán su manifestación
La protesta que los taxis realizan esta mañana en València contra la liberalización de las VTC está provocando mucha congestión de tráfico en la ciudad. La concentración de los manifestantes comenzaba a las 8.00 horas y, a partir de las 8.30 horas, estaba previsto que comenzara la manifestación en diferentes puntos de la urbe.
La concentración de taxistas se ha producido en cuatro lugares de València y ocupan varios carriles de las vías, lo que unido a la intensidad del tráfico que se registra a primera hora está multiplicando de manera exponencial los problemas de circulación.
Los puntos de concentración de la protesta de taxis son:
- Camp de Túria
- Antonio Ferrandis-Ausiàs March
- Tres Creus-Av. del Cid
- Tarongers
Según algunos testigos, en la zona de Tres Cruces el "caos circulatorio es importante: las vías están atascadas y hay muchísima congestión".
Manifestación de taxistas en València
Aunque la concentración de los manifestantes estaba prevista a las ocho de la mañana y el inicio de las protestas a las ocho y media, no ha sido hasta las 8.45 horas cuando los taxistas han comenzado de verdad con sus movilizaciones. Ha sido en ese momento, según Trànsit València, cuando ha comenzado la manifestación "desde diversas salidas", concretamente desde los puntos donde previamente se habían reunido.
Aún así, antes de las 8.30 horas los problemas de circulación en los puntos más afectados ya eran importantes, con cuantiosas retenciones debido a que los manifestantes ocupaban dos carriles de las grandes vías en las que se habían reunido y entorpecían el tráfico debido a la enorme presencia de vehículos en las calles a esas horas.
- Debate sobre el autobús en València: ¿merece la pena recuperar la Estación Sur de hace 60 años?
- Las charangas provocaron un problema de orden público en la primera mascletà de la Fallas de València 2026
- La plaza del Ayuntamiento de València ordenará las terrazas de hostelería: Mismos colores, materiales, iluminación, rótulos y estilo
- Catalá, sobre la doble estación de autobuses de València: 'Habrá que consensuar la propuesta
- Carmen Prades estrena un 'València' en su traje de la Crida
- València adelanta el derribo del Chernóbil de Campanar
- El más que original traje de Marta Mercader para la Crida: un 'Maribel' color Manzana Verde, y una peineta llena de simbolismo
- Los seis robos y cinco agresiones sufridos por Begoña de la Concepción, Fallera Mayor de València de 1983