Importante congestión de tráfico en varios puntos de València por la protesta de los taxistas

La protesta que los taxis realizan esta mañana en València contra la liberalización de las VTC está provocando mucha congestión de tráfico en la ciudad. La concentración de los manifestantes comenzaba a las 8.00 horas y, a partir de las 8.30 horas, estaba previsto que comenzara la manifestación en diferentes puntos de la urbe.

La concentración de taxistas se ha producido en cuatro lugares de València y ocupan varios carriles de las vías, lo que unido a la intensidad del tráfico que se registra a primera hora está multiplicando de manera exponencial los problemas de circulación.

Los puntos de concentración de la protesta de taxis son:

Camp de Túria

Antonio Ferrandis-Ausiàs March

Tres Creus-Av. del Cid

Tarongers

Según algunos testigos, en la zona de Tres Cruces el "caos circulatorio es importante: las vías están atascadas y hay muchísima congestión".

Manifestación de taxistas en València

Aunque la concentración de los manifestantes estaba prevista a las ocho de la mañana y el inicio de las protestas a las ocho y media, no ha sido hasta las 8.45 horas cuando los taxistas han comenzado de verdad con sus movilizaciones. Ha sido en ese momento, según Trànsit València, cuando ha comenzado la manifestación "desde diversas salidas", concretamente desde los puntos donde previamente se habían reunido.

Aún así, antes de las 8.30 horas los problemas de circulación en los puntos más afectados ya eran importantes, con cuantiosas retenciones debido a que los manifestantes ocupaban dos carriles de las grandes vías en las que se habían reunido y entorpecían el tráfico debido a la enorme presencia de vehículos en las calles a esas horas.