Marí Olano se marca un Mariano Rajoy: "Las asociaciones de vecinos son unos señores que se han reunido y han decidido que son asociaciones de vecinos"

Ha resultado complicado no realizar una asociación de ideas entre un célebre episodio protagonizado por el expresidente del gobierno Mariano Rajoy y el concejal de Grandes Proyectos de València, José Marí Olano, cuando se ha referido a las asociaciones vecinales en el pleno del Ayuntamiento de València celebrado este mismo martes.

Entre vecinos anda el juego. Corría el año 2015 cuando Rajoy vino a decir en un mitin en la localidad zamorana de Benavente que “Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde". Y a partir de ahí, es historia. En esta ocasión ha sido Marí Olano quien se ha enredado con los vecinos pero los de la zona del Marítim.

Todo ha surgido a raíz de la moción presentada por el grupo socialista acerca del uso de la parcela de la Marina en la que se prevé la construcción de un rascacielos de 108 metros de altura, llamado 'Baluarte de la Marina' en el que se pretende ubicar un hotel de lujo y varias oficinas.

Las asociaciones vecinales de la zona se han opuesto a este megaproyecto, no solo por la modificación de la fachada marítima, sino por la saturación del distrito y el uso privado de la parcela que sería cedida a la Autoridad Portuaria de València. Y es aquí donde surge la disertación del concejal popular acerca del papel de las agrupaciones de residentes.

Mientras los grupos del PSPV y Compromís recriminaban al gobierno municipal que no se haya tenido en cuenta la opinión de la gente de los barrios vecinos, el edil se ha arrancado en su respuesta poniendo en duda a las asociaciones y a su capacidad de influir en las decisiones políticas. "Las asociaciones de vecinos son unos señores que se han reunido y han decidido que son asociaciones de vecinos pero no representan a los vecinos", comenzaba Marí Olano, "yo soy vecino de una calle de València, no tengo ni puñetera idea de cuál es la asociación de vecinos, a mí nunca ha venido la asociación de vecinos", y proseguía: "Mi madre es del barrio y nadie fue a preguntarle qué le parece esta moción"

Noticias relacionadas

Sin embargo no era este el quid de la cuestión -el desconocimiento de cuál es la agrupación vecinal que corresponde al barrio en el que reside en concejal- sino la relevancia de la postura de estas entidades en las decisiones políticas de la ciudad: "Las asociaciones de vecinos no codeciden, aquí decidimos nosotros" y ha rematado explicando que "las asociaciones de vecinos no son los vecinos, sino los votantes". El embrollo está servido.