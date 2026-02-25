PSPV y Compromís solicitan un informe sobre la permuta de 39 VPO que incluya la documentación de las familias afectadas

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Borja Sanjuan, ha anunciado que su formación va a presentar junto con Compromís un escrito dirigido a Alcaldía solicitando un informe a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento para que revise tanto el expediente de la permuta como la documentación presentada por las familias afectadas, en la que se acreditaba que las viviendas estaban ya prereservadas y, por tanto, comercializadas. Además, ha advertido sobre las declaraciones de María José Catalá que “une su futuro al de una persona que reconoció en el pleno municipal tener relación con la persona beneficiada por la permuta”.

Sanjuan ha explicado, el objetivo es que la Asesoría Jurídica analice toda la información relevante, incluidas las pruebas que demuestran que el Ayuntamiento conocía la situación de esas viviendas antes de adjudicar la operación. “No vamos a permitir que el Gobierno de María José Catalá remita a los servicios jurídicos información sesgada para impedir que se analice lo sucedido de manera transparente y objetiva”, ha advertido. Ha recordado que, en el pleno municipal, María José Catalá y José Marí Olano “intentaron despejar balones fuera, a pesar de que el concejal reconoció que conocía y tenía relación con la persona apoderada de la empresa que se ha llevado el pelotazo urbanístico que ha dejado sin casa a 39 familias”.

El portavoz socialista ha criticado que el gobierno municipal "quiera limitarse a solicitar un informe a la Abogacía del Ayuntamiento sin incorporar toda la información relevante". En este sentido, ha apuntado que ante la “sospecha de que lo que quieren hacer es darle información parcial a la Abogacía, desde la oposición vamos a pedir nuestro propio informe a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, incluyendo todas las pruebas que demuestran que el Ayuntamiento conocía que esas viviendas estaban prereservadas y que, por tanto, esa adjudicación es ilegal”.

Según Sanjuan, la operación tenía como único objetivo "entregar suelo público y dinero público a una promotora para que hiciera negocio privado a costa de los derechos de 39 familias que ya tenían asignada una vivienda de protección pública".

El Grupo Municipal Socialista solicitará, con las firmas de Compromís, que el informe jurídico valore, si procede, además de la eventual responsabilidad de la empresa promotora, la revisión de la nulidad de pleno derecho de la concesión de la permuta. "Estamos hablando de una operación que ha dejado sin casa a 39 familias y que podría ser jurídicamente nula. Lo mínimo que merece esta ciudad es un análisis riguroso, completo y transparente", ha concluido.

Por su parte, Papi Robles, de Compromís, ha manifestado que, tras dejar a 39 familias "en la calle", lo mínimo exigible aquí es un informe jurídico riguroso, "con toda la información sobre la mesa y no un trámite a medida para tapar responsabilidades políticas".

Papi Robles ha sido especialmente contundente con la alcaldesa después de que, en el pleno municipal, el concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, reconociera su relación con la persona apoderada de la empresa beneficiada por la operación. "El señor Olano acumula tantas sombras de sospecha que es esencial saber cómo se ha gestado toda esta operación, con luz y taquígrafos. Ayer también vimos más nervioso que nunca al señor Giner durante el Pleno y es un síntoma de que no han hecho las cosas bien", ha considerado.