Sociópolis tendrá autobús desde el 9 de marzo tras años de aislamiento: recorrido y frecuencias

La Empresa Municipal de Transportes, EMT València, incorpora, a partir de esta semana, un total de 26 nuevos autobuses eléctricos e híbridos, que se suman a los 31 híbridos articulados que llegaron el año pasado, lo que supone duplicar el número de vehículos de estas características, es decir, que funcionan con la carga almacenada en baterías recargables con energía eléctrica, que circulan actualmente por la ciudad. La alcaldesa de València, María José Catalá, acompañada por el concejal de Movilidad y presidente de la EMT, Jesús Carbonell, ha asistido a la presentación de 14 de estos vehículos, “que suponen una evidente mejora en la calidad ambiental de la ciudad”, tal como ha subrayado la alcaldesa.

Catalá ha anunciado también que, a lo largo de este 2026 y en el próximo 2027 se prevé la llegada de otros 94 autobuses eléctricos más, lo que hará un total de 120 nuevos autobuses eléctricos en dos años, es decir, un incremento del 545% en el número de autobuses sostenibles que circularán por las calles de València en 2027, así como de otros 67 híbridos articulados. Catalá ha subrayado que “cuando en el año 2023 llegamos al Ayuntamiento de València, la flota de la EMT tenía vehículos muy antiguos y, solo el 60% de ellos eran vehículos limpios, es decir, híbridos o eléctricos. En ese momento tomamos la decisión de hacer un plan estratégico y comprar 222 autobuses por un importe de 118 millones de euros, lo que va a llevar a que la flota en 2027 sea un 93% limpia. Y en este momento empiezan a llegar: ya nos han llegado 57 autobuses y, a partir de ahora, empiezan a llegar cada mes todos los autobuses que faltan hasta los 222, con los que vamos a prestar un mejor servicio en la EMT”. “Realizamos una gran apuesta –ha añadido la alcaldesa- 118 millones de euros y 222 nuevos autobuses, para disponer, en 2027, de una flota renovada, más amplia y más limpia”.

Recorrido por el interior de los nuevos autobuses. / Levante-EMV

Nueva línea a Sociópolis

Además, la alcaldesa ha adelantado la puesta en marcha, el próximo 9 de marzo, de la nueva Línea 59 de la EMT, que conectará a los vecinos y vecinas de Sociópolis, en la pedanía de La Torre, directamente con el hospital Doctor Peset, con el centro de la ciudad y con los distritos de Jesús y Patraix. La nueva línea comenzará a funcionar con 5 autobuses y una frecuencia de paso de 18 a 21 minutos, “lo que pondrá fin a la falta de conectividad de los vecinos de Sociópolis tras muchos años sin respuestas”, ha subrayado la alcaldesa, quien ha añadido que el objetivo es llegar “en breve, y en función de la llegada de los nuevos autobuses, a una frecuencia de 10 minutos, con la creación de la futura línea circular (C59) que unirá el centro de València y las pedanías de Castellar-l’Oliveral, el Forn d´Alcedo y La Torre”.

“Hace poco iniciamos la llegada de la EMT a Turianova. Pues hoy os puedo decir que el próximo 9 de marzo la línea 59 llegará ya a Sociópolis, y conectará este barrio con el hospital Peset, con Jesús, con Patraix y con el centro de la ciudad”, ha explicado Catalá, quien ha añadido que este “el primer paso para la línea circular C-59, que es una línea circular que unirá la Torre, el Forn d’Alcedo y Castellar con el centro de la ciudad, cumpliendo así una reivindicación que, además de ser histórica, ha llegado con muchísima más fuerza después de los episodios sufridos en la dana y que hemos atendido a todos los vecinos y vecinas de estas pedanías afectadas, mejorando su transporte público y su conexión con la ciudad y con el centro de la ciudad”.

El recorrido

La nueva línea reforzará el recorrido de la Línea 9 entre València y La Torre, haciendo uso de las mismas paradas, pero se desviará en la pedanía para dar servicio al interior de Sociópolis, por la Carretera d’Alba y la calle de Ignacio Hernández Hervás. El final de recorrido se sitúa en la zona sureste de Sociópolis, en la zona próxima a la CV 407, donde se inicia de nuevo el recorrido inverso de vuelta hacia València. En total son 7 nuevas paradas para los vecinos de Sociópolis, tres por sentido: dos en la Carretera d’Alba y una tercera en la calle de Ignacio Hernández Hervás; y, además, otra más, de final de recorrido, junto a la CV-407.

La alcaldesa ha destacado la importancia de estas iniciativas para el vecindario de La Torre y de Sociópolis, y ha recordado que en octubre del pasado año también se dio servicio de transporte, mediante los autobuses de la EMT, al vecindario de Turianova (junto al Hospital La Fe) a través de la prolongación de la línea 8.

“Consideramos que era necesario crear estas conexiones con la ciudad, dado el constante crecimiento de población en ambos núcleos urbanos”, ha subrayado María José Catalá, y ha añadido que desde el gobierno municipal se están “aportando soluciones a vecinos que llevaban años teniendo que recorrer largas distancias -más de 700 metros- para poder acceder a las líneas de la EMT.