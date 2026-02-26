La Federación Vecinal deja de considerar a Olano interlocutor válido con los vecinos de València

La presión sobre el concejal de Grandes Proyectos del Ayuntamiento de València, José Marí Olano, no deja de crecer tras sus palabras en el último pleno en las que cuestionó la legitimidad y representatividad de las entidades ciudadanas. Primero fue la oposición, que ha pedido su reprobación, después ha sido la confederación vecinal de la Comunitat Valenciana CAVE-COVA, y ahora ha sido la propia Federación Vecinal de València la que ha pedido el cese del concejal del PP y ha dejado de considerarlo interlocutor válido en cualquier negociación con el consistorio. De hecho, el lunes hay una reunión sobre el rascacielos del puerto y han pedido a la alcaldesa, María José Catalá, que sea ella quien acuda a ese encuentro o cualquier otra persona que designe, en ningún caso Olano, como está previsto.

La Federació d’Associacions Veïnals de València (FAAVV) ha expresado su más profunda indignación ante la intervención de Olano y, ante la gravedad de estos hechos, la FAAVV ha acordado que deja de considerarle interlocutor válido con el movimiento vecinal organizado y solicita formalmente su dimisión o cese inmediato.

Desde la Federación vecinal y las asociaciones vecinales de València se señala que alguien que no cree en cuestiones básicas como la participación ciudadana, la gobernanza o la rendición de cuentas, sencillamente no cree en la democracia. "Manifestar en un Pleno Municipal tal desprecio hacia las asociaciones vecinales no es solo un ataque a estas entidades, sino una agresión directa a la sociedad civil organizada y al sistema democrático en su conjunto", afirman.

"Recordamos al concejal que el papel y la importancia del movimiento vecinal en la democracia viene recogido en la Constitución Española y que, en concreto los artículos 23 y 105 consagran el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos y en el funcionamiento de las Administraciones. Las asociaciones vecinales son una pieza esencial para la mejora de la sociedad y un pilar de la democracia local; ignorar esta realidad supone ignorar el marco legal vigente. Menospreciar a las asociaciones vecinales hoy también es menospreciar a tantos y tantas ciudadanas que a lo largo de la historia han trabajado por la democracia en nuestro país y por construir unas ciudades y barrios mejores para el conjunto de vecinos y vecinas", explica la federación.

Pero, desde la FAAVV también se ha querido destacar que "este comportamiento autoritario y despreciativo por parte de Marí Olano no es un hecho aislado. Se trata de una actitud reiterada que ya ha quedado patente en numerosas ocasiones, especialmente en su función como presidente de la Junta de Distrito de Abastos. Alguien que desprecia de esta manera la participación ciudadana representa valores contrarios a los que debe ostentar un cargo público y no puede seguir presidiendo un órgano de cercanía vecinal como es una Junta de Distrito".

Próxima reunión programada

Para este próximo lunes, 2 de marzo, estaba ya prevista una reunión entre la Federación vecinal y las asociaciones vecinales del Marítim con el concejal de Grandes Proyectos para tratar el futuro de la parcela que podría devolverse al Puerto de Valencia para la construcción de un rascacielos.

Tras el ataque y menosprecio del mismo concejal, la FAAVV y las asociaciones del Marítim van a solicitar a la alcaldesa María José Catalá que sea ella quien asista a la reunión en representación del Gobierno municipal o la persona que ella designe en su lugar. "El movimiento vecinal organizado no mantendrá interlocución con quien no reconoce los valores democráticos mínimos ni la legitimidad de sus vecinos y vecinas", insisten.

Exigencia de responsabilidades políticas

Finalmente, la FAAVV exige una rectificación pública inmediata desde el Gobierno municipal. Si bien se valora positivamente que la alcaldesa se haya dirigido a la Federación de manera privada para trasmitir su preocupación al respecto, consideramos que el agravio ha sido público y, por tanto, debería darse una respuesta con el mismo carácter y alcance.

Noticias relacionadas

Respecto al concejal Olano, la Federación no espera disculpas; dada su manifiesta incapacidad para comprender el papel y la importancia de la sociedad civil en una democracia moderna, la única salida digna es su dimisión o cese inmediato.