Los Gay Games València 2026 suman más de 7.500 participantes de 67 países

La Fundación Visit València culminará la próxima semana en la feria turística ITB Berlín la fase de promoción internacional de inscripciones de los Gay Games València 2026, tras una batería de 18 acciones desarrolladas en Europa, América y España a lo largo de 2025 y 2026. Esta estrategia de captación ha contribuido a superar ya los 7.500 participantes inscritos procedentes de 67 países, “y ha ayudado a consolidar el evento como una de las grandes citas deportivas y culturales del calendario internacional y a la ciudad de València como un destino inclusivo, amable, deportivo y saludable”, tal como ha afirmado la concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inrversiones, Paula Llobet.

La edil ha explicado que, desde mayo de 2025, la fundación ha desplegado una hoja de ruta que ha combinado presencia en competiciones deportivas, grandes eventos Pride, ferias turísticas, encuentros profesionales y activaciones culturales. “En conjunto, estas acciones han alcanzado más de 3 millones de personas entre participantes, visitantes, profesionales del sector y audiencias directas en citas clave”, ha concretado.

“Así, la promoción internacional de los Gay Games ha estado presente en lugares estratégicos a través de eventos como Gnetwork360 en Buenos Aires, Sin City Classic en Las Vegas, Stadtfest e ITB en Berlín, IGLA Championships y WorldPride en Washington D.C., Pride Cup en Orlando, CSD Köln en Colonia y EuroGames en Lyon, combinando citas deportivas, festivales Pride y encuentros profesionales para impulsar la captación internacional. Ahora Berlín se suma a este listado de acciones”, ha indicado.

Promoción global en distintos continentes

La concejala ha recordado que en América la estrategia arrancó en Estados Unidos con acciones deportivas y comunitarias como Pride Cup Orlando, Capital Cup e IGLA Championships en Washington D.C., además de la visibilidad global lograda en WorldPride. La promoción continuó en el ámbito profesional y deportivo con la conferencia anual de la International LGBTQ+ Travel Association en Palm Springs y el festival Sin City Classic en Las Vegas. En Latinoamérica, Gnetwork360 Buenos Aires permitió presentar el proyecto en un entorno profesional y reforzar alianzas con el mercado regional.

El calendario europeo concentró eventos deportivos y Pride de gran alcance, con presencia en CSD Köln, Stadtfest Berlín, EuroGames Lyon, Amsterdam Pride y Hamburg Pride, además del FVV XMAS Tournament Frankfurt. “Y estas citas facilitaron el contacto directo con atletas, federaciones y organizaciones europeas, reforzando la visibilidad del evento en mercados clave”, ha explicado.

Por lo que respecta a España, la promoción incluyó Panteresports Barcelona, GNetwork360 Madrid “y acciones de gran visibilidad” como el Benidorm Fest 2026 y la participación en FITUR LGTB+, “que ha consolidado el posicionamiento de València como destino internacional de turismo inclusivo”.

Berlín, cierre de la fase de captación presencial en eventos

“La participación en ITB Berlín (3-5 de mayo), una de las ferias turísticas más importantes del mundo, marcará el cierre de esta etapa presencial en eventos centrada en la captación de participantes y voluntariado. La feria permitirá reforzar alianzas estratégicas, ampliar la difusión del programa deportivo y cultural y consolidar a València como ciudad anfitriona de un evento que combina deporte, cultura y diversidad”, ha añadido Llobet.

"Con más de 7.500 inscritos procedentes de 67 países, la de Berlín es la última acción presencial de la de promoción internacional. Pero desde la Fundación Visit València seguiremos impulsando y apoyando los Gay Games XII 2026 a través de otros canales, organizando viajes de prensa, inserciones en medios y acciones de comunicación para mantener la visibilidad del evento e incrementar las inscripciones y la participación en estos últimos meses”, ha explicado.