El PSPV denuncia ante Fiscalía presuntos delitos de falsedad documental, estafa y prevaricación por la permuta de 39 VPO

El PSPV ha presentado esta mañana la denuncia anunciada en el pleno del martes, por la cual ponen en conocimiento de la Fiscalía tres posibles delitos: un delito de falsedad documental por parte de la empresa que comercializó las 39 viviendas permutadas y declaró ante el ayuntamiento que estas no estaban comercializadas, algo que, en palabras del portavoz socialista Borja Sanjuan, demuestran que es “completamente falso”. “Además podemos demostrar por la actitud que mantuvo con las familias que tenía prerreserva que es posible que exista un delito de estafa”, ha añadido.

“Hay un tercer delito que ponemos en conocimiento de la Fiscalía”, ha continuado Sanjuan. “La posible prevaricación administrativa de los responsables municipales. Tal como acreditamos, el concejal de Patrimonio y el concejal de Urbanismo, eran conocedores de que esas viviendas estaban comercializadas, de que había familias que tenían derecho adquirido sobre esas viviendas y esa empresa nunca podía ser destinataria del pelotazo urbanístico de más de 60 millones que se ha llevado del Ayuntamiento de Valencia”, ha denunciado Sanjuan. “Si aún así siguieron adelante, tendrán que explicar por qué han cometido una ilegalidad presuntamente a sabienda de que la ilegalidad existía”.

Acto seguido, el socialista ha manifestado a las puertas de la Ciudad de la Justicia que “fue preocupante escuchar al concejal de Patrimonio, José Marí Olano, reconocer relaciones personales en el pleno del Ayuntamiento con los apoderados y los titulares de la promotora destinataria de este pelotazo. Yo creo que en las palabras del otro día del señor Olano la Fiscalía podrá averiguar que hay relaciones personales entre los concejales que adjudicaron el pelotazo y la empresa que se lo llevó”, ha asegurado Sanjuan.

Informe de la abogacía municipal

Finalmente, para terminar de esclarecer el caso, su partido y Compromís han instado a la abogacía del ayuntamiento a que emita un informe sobre la legalidad de esta permuta independientemente de la causa judicial y la investigación que pueda abrir la Fiscalía para que se revise de oficio este expediente “y de manera inmediata se declare nula esta permuta y se les devuelva las viviendas a las 39 familias afectadas”. “Yo creo que la gente tiene que ponerse en la piel de quien ha prerreservado una vivienda de protección pública, sabe que tiene una fecha de entrega, ha llegado a una solución en un mercado tan imposible y su propio ayuntamiento le quita la casa”.

"Creo que había una decisión tomada de que ningún requisito legal iba a parar este pelotazo urbanístico que se ha llevado en este caso un cargo designado por la Generalitat del PP, que es una persona que forma parte de la Abogacía de la Generalitat, como el concejal de Patrimonio impulsor de la permuta", ha cerrado Sanjuan.