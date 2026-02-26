Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Puente V-30Festivos FallasVivienda ValènciaCorte AP-7Nou MestallaTiempo mascletaesAntiokupas CulleraEmpleo gigafactoríaNiebla ValenciaDiputación
instagramlinkedin

El PSPV denuncia ante Fiscalía presuntos delitos de falsedad documental, estafa y prevaricación por la permuta de 39 VPO

El portavoz socialista Borja Sanjuan dice que el Ministerio Público podrá averiguar las "relaciones personales entre los concejales que adjudicaron el pelotazo y la empresa que se lo llevó"

El PSPV presenta la denuncia ante Fiscalía

El PSPV presenta la denuncia ante Fiscalía / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

El PSPV ha presentado esta mañana la denuncia anunciada en el pleno del martes, por la cual ponen en conocimiento de la Fiscalía tres posibles delitos: un delito de falsedad documental por parte de la empresa que comercializó las 39 viviendas permutadas y declaró ante el ayuntamiento que estas no estaban comercializadas, algo que, en palabras del portavoz socialista Borja Sanjuan, demuestran que es “completamente falso”. “Además podemos demostrar por la actitud que mantuvo con las familias que tenía prerreserva que es posible que exista un delito de estafa”, ha añadido.

“Hay un tercer delito que ponemos en conocimiento de la Fiscalía”, ha continuado Sanjuan. “La posible prevaricación administrativa de los responsables municipales. Tal como acreditamos, el concejal de Patrimonio y el concejal de Urbanismo, eran conocedores de que esas viviendas estaban comercializadas, de que había familias que tenían derecho adquirido sobre esas viviendas y esa empresa nunca podía ser destinataria del pelotazo urbanístico de más de 60 millones que se ha llevado del Ayuntamiento de Valencia”, ha denunciado Sanjuan. “Si aún así siguieron adelante, tendrán que explicar por qué han cometido una ilegalidad presuntamente a sabienda de que la ilegalidad existía”.

Acto seguido, el socialista ha manifestado a las puertas de la Ciudad de la Justicia que “fue preocupante escuchar al concejal de Patrimonio, José Marí Olano, reconocer relaciones personales en el pleno del Ayuntamiento con los apoderados y los titulares de la promotora destinataria de este pelotazo. Yo creo que en las palabras del otro día del señor Olano la Fiscalía podrá averiguar que hay relaciones personales entre los concejales que adjudicaron el pelotazo y la empresa que se lo llevó, ha asegurado Sanjuan.

Informe de la abogacía municipal

Finalmente, para terminar de esclarecer el caso, su partido y Compromís han instado a la abogacía del ayuntamiento a que emita un informe sobre la legalidad de esta permuta independientemente de la causa judicial y la investigación que pueda abrir la Fiscalía para que se revise de oficio este expediente “y de manera inmediata se declare nula esta permuta y se les devuelva las viviendas a las 39 familias afectadas”. “Yo creo que la gente tiene que ponerse en la piel de quien ha prerreservado una vivienda de protección pública, sabe que tiene una fecha de entrega, ha llegado a una solución en un mercado tan imposible y su propio ayuntamiento le quita la casa”.

Noticias relacionadas

"Creo que había una decisión tomada de que ningún requisito legal iba a parar este pelotazo urbanístico que se ha llevado en este caso un cargo designado por la Generalitat del PP, que es una persona que forma parte de la Abogacía de la Generalitat, como el concejal de Patrimonio impulsor de la permuta", ha cerrado Sanjuan.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Debate sobre el autobús en València: ¿merece la pena recuperar la Estación Sur de hace 60 años?
  2. Las charangas provocaron un problema de orden público en la primera mascletà de la Fallas de València 2026
  3. La plaza del Ayuntamiento de València ordenará las terrazas de hostelería: Mismos colores, materiales, iluminación, rótulos y estilo
  4. Carmen Prades estrena un 'València' en su traje de la Crida
  5. El más que original traje de Marta Mercader para la Crida: un 'Maribel' color Manzana Verde, y una peineta llena de simbolismo
  6. Importante congestión de tráfico en varios puntos de València por la protesta de los taxistas: los atascos colapsan incluso la Pista de Silla
  7. Los seis robos y cinco agresiones sufridos por Begoña de la Concepción, Fallera Mayor de València de 1983
  8. La Fallera Mayor de València 2026 y su Corte de Honor visitan la fábrica de Turia en el Puig

La Federación Vecinal deja de considerar a Olano interlocutor válido con los vecinos de València

El PSPV denuncia ante Fiscalía presuntos delitos de falsedad documental, estafa y prevaricación por la permuta de 39 VPO

El PSPV denuncia ante Fiscalía presuntos delitos de falsedad documental, estafa y prevaricación por la permuta de 39 VPO

La Semana Santa Marinera de València a un "clic" en el móvil

La Semana Santa Marinera de València a un "clic" en el móvil

Els 60 metres del carrer Viana que acumulen quasi 600 actuacions policials en només un any

Els 60 metres del carrer Viana que acumulen quasi 600 actuacions policials en només un any

València multa con 9.000 euros a un club swinger por tener timbre y una "cama sexual de grandes dimensiones"

València multa con 9.000 euros a un club swinger por tener timbre y una "cama sexual de grandes dimensiones"

Los 60 metros de la calle Viana que acumulan casi 600 actuaciones policiales en un solo año

Los 60 metros de la calle Viana que acumulan casi 600 actuaciones policiales en un solo año

La Xunta de Galicia recibe a la fallera mayor y la corte en el Extra de Levante-EMV

La Xunta de Galicia recibe a la fallera mayor y la corte en el Extra de Levante-EMV

Carta de los vecinos -muy enfadados- al concejal José Marí Olano

Tracking Pixel Contents