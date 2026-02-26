La Semana Santa Marinera de València a un "clic" en el móvil

La concejala de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil, ha presentado este jueves, acompañada por el presidente de la Semana Santa Marinera de València 2026, Carles Genís, las novedades, publicaciones y el calendario de actos de la Semana Santa Marinera de València 2026, y ha destacado “la apuesta por la digitalización y la accesibilidad de la información para un mejor seguimiento de esta fiesta declarada de Interés Turístico Nacional”.

La principal novedad de la convocatoria de este año es la nueva guía digital de procesiones, adaptada a dispositivos móviles, y disponible en tres idiomas: castellano, valenciano e inglés. “Se trata de una herramienta que permite localizar de manera rápida y sencilla los días y las procesiones programadas con tan solo un clic, facilitando la planificación y el seguimiento de los actos”, ha explicado Gil. La concejala ha subrayado que la Semana Santa Marinera “ha sabido mantener intacta su esencia y solemnidad a lo largo de los años, pero también ha demostrado su capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos”. Mónica Gil ha destacado que “esta guía digital es un paso importante para acercar la fiesta tanto a quienes la viven desde dentro como a quienes nos visitan por primera vez”.

Publicaciones más accesibles e interactivas

Esta nueva guía digital se suma a la aplicación app oficial de la Semana Santa Marinera de València, Processiona, disponible tanto para Android como para iOS, y consolidada como una herramienta de utilidad para la ciudadanía y visitantes durante las celebraciones. Además, las publicaciones de 2026 han incorporado códigos QR que enlazan a contenidos de interés relacionados con la fiesta, lo que refuerza su carácter interactivo y mejora el acceso a la información. Además, los trípticos de información general estarán a disposición de la ciudadanía en oficinas de turismo y en comercios del Grau, el Cabanyal y el Canyamelar. Finalmente, se repartirán 5.000 folletos explicativos del Santo Entierro durante el recorrido de la procesión.

En este sentido, el presidente de la Junta Mayor, Carles Genís, ha subrayado que “estas herramientas digitales nos permiten ofrecer una información más clara y actualizada, y facilitan que la Semana Santa Marinera se pueda seguir con mayor detalle, que hermandades, cofradías y corporaciones se puedan organizar mejor, y que quienes nos visitan se planifiquen sin que la fiesta pierda solemnidad”.

“Queremos que toda persona interesada en la Semana Santa Marinera tenga la información al alcance de la mano, de forma clara, actualizada y accesible”, ha añadido Gil, quien ha subrayado el valor de estas aplicaciones para la difusión y proyección de la celebración. “Es una forma de poner en valor el trabajo de las hermandades, corporaciones y cofradías y de proyectar la Semana Santa Marinera hacia el futuro”.

El libro oficial y el inicio del calendario festivo

Durante la presentación de la nueva guía y la programación, se ha dado difusión también al libro oficial de la Semana Santa Marinera de València 2026, que reúne 16 artículos dedicados a profundizar en la historia, tradiciones y singularidades de esta fiesta. La publicación conmemora importantes aniversarios de hermandades y cofradías, como los 175 años de la Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador, los centenarios de la Real Cofradía de Jesús en la Columna, la Hermandad del Santísimo Ecce-Homo, la Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón y el 25 aniversario de la Cofradía de la Oración de Jesús en el Huerto.

Además, junto al libro oficial, se ha dado a conocer también la tradicional guía impresa de procesiones, que se repartirá durante la Semana Santa, y un tríptico informativo con datos de interés general. Todas las publicaciones comparten la imagen oficial de la Semana Santa Marinera de València 2026 y un diseño que refuerza la identidad visual de la fiesta.

La presentación de estas publicaciones ha marcado el inicio del calendario festivo de la Semana Santa Marinera de València 2026, que tendrá uno de sus primeros hitos en el Pregón, que se proclamará mañana viernes 27, a cargo del sacerdote Juan Bautista Pons Salvador. Con este acto, la ciudad ha iniciado ya la cuenta atrás hacia una de las celebraciones más arraigadas y emblemáticas de los Poblados Marítimos.

Bando 2026

La tradicional festividad de la Pascua en València contará, por segunda ocasión, con un Bando de la Semana Santa Marinera, que da continuidad a una reivindicación histórica del colectivo y regula de manera clara todas las actividades que se desarrollan en el dominio público durante las celebraciones. El Bando 2026 incorpora nuevas medidas sobre terrazas, aparcamientos y uso de espacios públicos, unificando en un único documento las directrices de la fiesta.

“Con este bando queremos garantizar que todos los actos de la Semana Santa Marinera se desarrollan de manera ordenada y segura, protegiendo tanto a las personas como el patrimonio histórico de nuestros barrios marítimos”, ha señalado Mónica Gil. La concejala ha añadido que “es fundamental que quienes participen comprendan las normas y disfruten de la tradición con respeto, de manera que la fiesta pueda continuar creciendo y mantenerse fiel a sus raíces”.

El bando, que estará vigente desde el 21 de marzo hasta el 9 de abril, regula recorridos y normas de ocupación, medidas de seguridad, protección del patrimonio histórico, restricciones al tráfico, normas de comercio y residuos, así como condicionantes acústicos, para garantizar que todos los actos se desarrollen de manera segura y respetuosa con el entorno y la tradición. Su elaboración ha contado con la participación de la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera y de 16 servicios municipales, incluyendo Policía Local, Bomberos, Patrimonio Histórico y Movilidad, entre otros.