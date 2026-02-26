València anuncia nuevas bibliotecas en la ciudad... sin saber dónde estarán

Ha costado pero ha llegado: ya hay noticias del nuevo plan director de las bibliotecas municipales de València que ha sido presentado en la mañana de este jueves por el concejal de Acción Cultural, José Luis Moreno, en el que se contemplan grandes medidas de reflotación y ampliación de la red de centros, aunque la situación actual no parece un punto de partida muy halagüeño para lograr los ambiciosos objetivos marcados con fecha límite en el año 2030, a tenor de las críticas lanzadas por Compromís en las que se refería a más de 150 cierres parciales o totales en las bibliotecas a causa, entre otras, de la carencia de personal.

Según el nuevo plan que marca las líneas maestras del futuro de las bibliotecas municipales valencianas está prevista la creación de nuevos centros, remodelar las instalaciones actuales, la transformación digital de los sistemas y poner al día los fondos bibliográficos. Un cambio que se verá acompañado de la ampliación de la plantilla, iniciada en los últimos meses durante los que se ha contratado a 23 nuevos profesionales, y que continuará en las próximas fechas.

La ubicación de las nuevos centros no está definida

Sin embargo, la ubicación de las nuevas bibliotecas no está definida. No se sabe cuáles serán los barrios que contarán con estas dotaciones porque, según explican desde el consistorio, en el plan redactado únicamente están los indicadores y criterios que se han de tener en cuenta para buscar la mejor localización pero no hay nada concreto.

El citado documento plantea una renovación a largo plazo que incluye la creación de una biblioteca central, la mejora de la infraestructura, la actualización de las colecciones y la ampliación y la capacitación continua del personal. “El objetivo es que las bibliotecas municipales de València transiten hacia una red urbana integrada, accesible y vertebradora de la ciudad, y que se adapten a las nuevas necesidades y demandas de la población. Queremos que nuestras bibliotecas se conviertan en el corazón cultural de cada barrio”, ha continuado José Luis Moreno.

Nuevas instalaciones y renovación de la colección

En este sentido, el plan director pretenede dibujar las bibliotecas municipales "como espacios de cohesión de los barrios y como punto de encuentro para la mediación y para la participación ciudadana". Así, el fin de la estrategia es que la red municipal de bibliotecas, formada actualmente por un total de 32 centros, contribuya de manera decidida a la promoción de la inclusión, la diversidad y de la convivencia, con el fortalecimiento, además, de la identidad y la memoria local de nuestros barrios y distritos.

También se contempla un "notable aumento de la plantilla, iniciado hace seis meses con la incorporación de nuevos profesionales y que culminará con una ampliación sustancial del personal, tanto en puestos de gestión como en puestos técnicos en las bibliotecas municipales". Esta ampliación de la plantilla irá seguida, apuntan, de una formación continua y de mecanismos de evaluación y permitirá una mayor profesionalización de los servicios bibliotecarios.

En otro orden de cosas, el nuevo plan director de las bibliotecas municipales de València establece herramientas como el desarrollo de acciones y la elaboración de presupuestos anuales e incluye mecanismos de gobernanza, de evaluación y de seguimiento con el objetivo de garantizar la aplicación de las citadas medidas, así como el cumplimiento de los objetivos marcados a corto plazo, sin perder por ello la perspectiva estratégica de largo alcance y recorrido.