Vox elimina el valenciano de la cartelería de los jardines: "ha sido una orden política"

Solo en castellano por orden política de la concejala de Parques y Jardines, Mónica Gil, del Grumo Municipal Vox. Compromís per València ha denunciado lo que considera “un nuevo y grave ataque al valenciano” por parte del gobierno de María José Catalá tras comprobar que los más de cien carteles instalados dentro del proyecto europeo de biodiversidad de la ciudad están redactados exclusivamente en castellano. Según ha confirmado el Servicio de Parques y Jardines en respuesta oficial a una consulta formulada por la formación valencianista, la decisión responde a una instrucción política de la delegación.

El concejal de Compromís, Sergi Campillo, ha lamentado que Catalá acepte con connivencia que el valenciano sea arrinconado por órdenes políticas de miembros de su gobierno. “Estamos ante el enésimo ataque al valenciano, a la lengua propia de la ciudad de València, por parte del gobierno de María José Catalá. Todos los carteles del proyecto de biodiversidad, más de 100, en una iniciativa que venía de nuestro gobierno y que está financiada con fondos europeos, están exclusivamente en castellano. Y no es un error: es una orden política”.

Respuesta municipal

Campillo ha explicado que, tras preguntar por qué no se habían instalado en formato bilingüe, la respuesta del servicio municipal fue clara: “Es una decisión política de la concejalía que ha ordenado que solo estén en castellano. Es un nuevo desprecio, un ataque premeditado por parte de María José Catalá al valenciano, que dice que lo quiere mucho, pero que en realidad ni lo usa ni lo quiere y solo da pasos hacia su destrucción e invisibilización”.

Para el concejal valencianista, esta decisión confirma una línea sostenida desde el inicio del mandato. “Catalá ha arrinconado el valenciano sistemáticamente desde que es alcaldesa. Estamos ante una de las alcaldesas más antivalencianas que hemos tenido en nuestra ciudad. ¿Por qué se avergüenza de hablar su lengua? ¿Por qué no hace nada por promocionarla y quererla? La respuesta es evidente: le molesta”, ha afirmado. “Catalá solo usa la lengua cuando quiere enfrentar a los valencianos, crear una falsa polémica para desprestigiarla. Es un uso político interesado para acabar con el uso social de la lengua”.

Desde Compromís recuerdan que el Reglamento municipal de uso y normalización del valenciano establece que es la lengua propia del municipio y que los rótulos municipales deben redactarse preferentemente en valenciano. “No había ningún impedimento legal ni técnico. Es una cuestión de voluntad política. Y la voluntad de Catalá es clara: invisibilizar nuestra lengua incluso en proyectos financiados con dinero europeo”, ha lamentado Campillo. “Pero no lo permitiremos, llevaremos a cabo todas las acciones necesarias y ante todas las instancias posibles para frenar este ataque. Compromís es la única garantía de defensa de los valencianos y de nuestra lengua propia, el valenciano”, ha reclamado el concejal.