El Ayuntamiento de València cierra 2025 con 201 millones de euros de inversión ejecutada

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha presentado este viernes la liquidación del Presupuesto 2025 del Ayuntamiento de Valencia, y ha subrayado los excelentes niveles de ejecución del presupuesto de ingresos y gastos, que se sitúan en el 90% y el 80%: "València cierra 2025 con la mejor cifra de inversión de su historia: 201 millones de euros de inversión ejecutada", ha dicho la alcaldesa.

"En la Junta de Gobierno de hoy hemos trasladado, y además he firmado, la liquidación del presupuesto de 2025, que arroja unas cifras interesantes porque hemos conseguido bajar los impuestos, tener cifras récord en ejecución de inversiones y al mismo tiempo reducir la deuda del Ayuntamiento a cifras históricas en la etapa democrática, mientras además tenemos un período de pago de proveedores que es absolutamente ejemplar", ha explicado.

Catalá, acompañada por la concejala de Hacienda, María José Ferrer San Segundo, y varios miembros del gobierno local, ha defendido la gestión económica del equipo de equipo y ha subrayado que "esta ejecución récord de las inversiones la hemos hecho acompañada de la mayor bajada de impuestos que se ha aprobado nunca en esta ciudad por tercer año consecutivo, de la reducción del periodo medio de pago a proveedores, que en diciembre se situó en 18 días, y de una reducción el endeudamiento del ayuntamiento a cifras históricas".

La alcaldesa ha convocado a los medios de comunicación de la ciudad para dar cuenta de los datos de ejecución presupuestaria. En cuanto a la ejecución de los ingresos, el resultado ha sido de un 90% del total ejecutado. Se han reconocido derechos por valor de 1.348 millones de euros, es decir, 201 millones más que el año anterior (lo que supone un crecimiento del 17,5)%. Y en cuanto al gasto, se ha alcanzado una ejecución del 80,61%, con 1.203 millones de euros en obligaciones reconocidas, lo que significa 130 millones más que en 2024.

“Esto supone fundamentalmente dos cosas –ha subrayado la alcaldesa- que hablamos de unas cuentas coherentes, bien diseñadas y bien ejecutadas; y que hablamos de unas cuentas que traslucen más actividad, más gestión y más capacidad para transformar la ciudad”.

"La mayor cifra de inversión de la historia"

“Pero si hay un dato que define este ejercicio es el de la inversión”, ha continuado la alcaldesa, quien ha explicado que el valor total de las inversiones ejecutadas en la ciudad durante el año pasado ascendió a 201 millones de euros, lo que constituye incremento del 54% respecto al año anterior, "un gran esfuerzo inversor, que es la cifra más alta de la historia de nuestra ciudad", ha subrayado Catalá.

En este contexto, la alcaldesa ha efectuado una comparativa de la ejecución presupuestaria durante los dos últimos años y medio de este mandato (438,8 millones) con los del mandato del gobierno anterior, 377,5 millones de 2019 a mayo 2023. "Nosotros, en los dos años y medio de ejercicio completo hemos superado esas cifras: de hemos cerrado 2024 con una ejecución de 130,5 millones de euros; y el pasado 2025 se cerró con una ejecución de 201 millones de euros". Catalá ha destacado que en lo que llevamos de mandato “hemos disparado la inversión, y ejecutado más de 438 millones de euros, lo que se traduce en obras, en mejoras en barrios, en equipamientos, en infraestructuras, en proyectos que los vecinos ven y viven”.

La liquidación del presupuesto de 2025 arroja un resultado presupuestario ajustado: 107,9 millones de euros, un ahorro neto positivo superior a 177 millones de euros y un remanente de tesorería para gastos generales de 31,5 millones de euros. La alcaldesa ha puesto en valor que estos resultados se han conseguido “aplicando la mayor bajada de impuestos, aprobada en 2023”. Y ha defendido que “bajar impuestos no es incompatible con mantener servicios públicos de calidad ni con invertir más: hoy los números nos dan la razón”.

Según los datos ofrecidos por la primera edila, “desde 2024, los valencianos ahorran más de 52 millones de euros al año gracias a la mayor reducción de impuestos de la historia de esta ciudad”. Y junto a ello, ha añadido, “hemos reducido el periodo medio de pago a proveedores, que en diciembre de 2025 se situó en 18 días”.

Deuda de 72 millones

“Eso significa apoyar a nuestras empresas, a nuestros autónomos y al tejido productivo local. Significa generar confianza”. “Y todo ello mientras reducimos deuda”. La alcaldesa ha recordado que a 31 de diciembre pasado, la deuda municipal se situó en 72 millones de euros, apenas el 6,5% del presupuesto.

“Estamos en cifras históricamente bajas. Y nuestra previsión es cerrar 2026 por debajo de los 50 millones y con un porcentaje inferior al 5%”. “Pocas administraciones en España pueden presentar hoy un nivel de endeudamiento tan reducido y, al mismo tiempo, una inversión tan elevada", ha valorado Catalá.

A preguntas de los periodistas, la alcaldesa no ha descartado nuevas medidas fiscales o en material de inversión en los próximos meses. En este sentido, ha afirmado que “vamos a mantener la bajada de impuestos que hicimos en el año 2023 de cara al año siguiente. Es una bajada de impuestos de 58 millones de euros, una bajada del 20% del IBI a todos los contribuyentes, una bajada y una devolución del IAE cobrado injustamente en la etapa de la pandemia, una bajada del impuesto de vehículos de tracción mecánica, una bajada del resto de los impuestos. Eso lo vamos a mantener, por supuesto. Es verdad que es pronto para avanzaros lo que vamos a hacer en el presupuesto que se diseña en octubre, noviembre y diciembre. No descartamos ni subir el capítulo de vivienda ni bajar los impuestos. Pero es verdad que estamos en marzo, tenemos que cumplir este ejercicio presupuestario y tendremos que ver dónde estamos en octubre y noviembre”.

La alcaldesa ha concluido su intervención, subrayando que la liquidación del presupuesto municipal “no es sólo un resultado contable, un buen resultado contable en el caso de 2025: es la confirmación de un modelo de gestión, un modelo basado en el rigor presupuestario, en la eficiencia, en la bajada de impuestos, en la inversión récord y en la reducción constante de la deuda”.