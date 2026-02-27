Desmantelan dos narcopisos en uno de los "puntos calientes" de la calle Viana de València

Los vecinos de Velluters no han cesado de dar la voz de alarma sobre la situación que se vive en una de las calles del barrio que se ha convertido en un foco de problemas constantes. No solo lo dicen ellos, sino que los datos lo corroboran: la calle Viana acumuló cerca de 600 intervenciones policiales en únicamente un año. Tal como publicó Levante-EMV, la prostitución y el trapicheo de drogas ha provocado que en apenas dos años las intervenciones de la Policía Local de València se hayan doblado en esta vía, pasando de 278 en 2023 hasta 587 en 2025.

Sin embargo, la comisión de delitos en Viana tienen una peculiaridad y es que la mayoría se concentran en los primeros 60 metros de esta vía, los que discurren desde su inicio en el cruce con la calle Balmes hasta su intersección con la calle Torno del Hospital. De hecho, los residentes de la zona afinan más: los "puntos y horas calientes" son los números 7, 9 y 11 y las horas de actividad más intensa de 21.00 a 22.00 "cuando las patrullas de día se van".

Operación de la Policía Nacional

La realidad se ha empeñado en darles de nuevo la razón y es que la Policía Nacional de València realizó el jueves por la mañana una operación contra el tráfico de drogas en el número 11 de la calle Viana y como resultado un hombre con antecedentes resultó detenido y se desarticularon sendos puntos de venta de droga ubicados en dos pisos diferentes del mismo edificio.

Según han confirmado desde Policía Nacional en los registros se incautaron numerosas dosis de cocaína, marihuana y cocaína rosa, conocida como 'tusi'. Esta última sustancia es altamente adictiva y en realidad no es cocaína, sino la mezcla resultante de otras sustancias como la ketamina (que originalmente se trata de un anestésico veterinario) y el MDMA ( una anfetamina) con una parte de cafeína.

En esta misma operación los agentes requisaron diferentes armas entre ellas varios cuchillos y un bastón de estoque ( un bastón de paseo que oculta en su interior una hoja de acero fina y punzante lo que lo convierte en un arma disimulada). También hallaron una réplica de arma que resultó ser de plástico.

Los agentes de Policía Nacional procedieron a detener a un hombre de 31 años de nacionalidad colombiana que ya contaba con antecedentes por tráfico de drogas y que en esta ocasión se le atribuye un presunto delito contra la salud pública.