La Lonja de València se protege para afrontar las Fallas 2026

El ayuntamiento ha vallado La Lonja con el fin de proteger este Bien de Interes Cultural (BIC) durante las fiestas falleras. Esta intervención se enmarca en las acciones que contempla el protocolo, aprobado recientemente por la Junta de Gobierno Local, para salvaguardar inmuebles y monumentos protegidos de la ciudad y marcar las distancias mínimas para la instalación de carpas, escenarios, puestos de venta o aseos portátiles, entre otros elementos que ocupan las calles en Fallas.

El concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno, ha informado hoy de esta actuación, “que es la primera de una serie de trabajos de vallado que van a proteger a otras piezas del patrimonio histórico-artístico de València y que se llevarán a cabo durante la próxima semana”.

José Luis Moreno ha recordado que el citado protocolo, actualizado para extender el vallado a más monumentos que el año pasado, contempla un conjunto de actuaciones coordinadas entre distintos servicios municipales para garantizar la conservación del patrimonio en uno de los periodos de mayor afluencia y actividad en la ciudad, y reforzar el respeto a los planes de protección vigentes, como el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos (CBEP) y el Plan Especial de Protección de Ciutat Vella”.

Según este acuerdo, el Ayuntamiento también ha prohibido anclajes en fachadas o elementos monumentales, o la colocación de instalaciones que emitan humos junto a edificios históricos y la ocupación de espacios considerados “libres de ocupación”, especialmente en monumentos como La Lonja, el Mercado Central, la Catedral o las Torres de Serranos y de Quart.

Entre las principales medidas también se incluye la intensificación de la limpieza en entornos monumentales y la realización de inspecciones tras la finalización de las Fallas para detectar posibles daños o pintadas.

Vallado preventivo

El documento incide en el vallado preventivo que se llevará a cabo en monumentos emblemáticos como La Lonja, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, las Torres de Serranos y de Quart, o la Iglesia de los Santos Juanes. También detalla que en el perímetro de La Lonja se instalará vigilancia privada durante los días de mayor afluencia.

Por otra parte, “el Ayuntamiento prevé el refuerzo de la vigilancia por parte de la Policía Local en museos, edificios históricos y puentes monumentales, y la retirada temporal de determinadas cámaras de videovigilancia cuando exista riesgo por actos pirotécnicos o la Cremà, con su posterior reposición inmediata”, ha recordado el concejal.