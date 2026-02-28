Catalá exhibe salud económica y la oposición le acusa de no tener ideas propias

La alcaldesa de València, María José Catalá, ofreció ayer una rueda de prensa para presumir sobre la gran salud económica de la que goza su ayuntamiento. La alcaldesa mencionó varias veces la palabra “récord” bajo distintos epígrafes, lo hizo por ejemplo al citar las inversiones: “València cierra 2025 con la mejor cifra de inversión de su historia: 201 millones de euros de inversión ejecutada”, señaló durante la presentación de la liquidación del Presupuesto 2025.

“La liquidación del presupuesto de 2025 arroja unas cifras interesantes porque hemos conseguido bajar los impuestos, tener cifras récord en ejecución de inversiones y al mismo tiempo reducir la deuda del Ayuntamiento a cifras históricas en la etapa democrática, mientras además tenemos un período de pago de proveedores que es absolutamente ejemplar”, resumió la alcaldesa.

Traducido en datos, la primera edil habló de niveles de ejecución del presupuesto de ingresos y gastos, que se sitúan en el 90% y el 80%. Para los primeros se han reconocido derechos por valor de 1.348 millones de euros, es decir, 201 millones más que el año anterior (lo que supone un crecimiento del 17,5)%. Y en cuanto al gasto, se ha alcanzado una ejecución del 80,61%, con 1.203 millones de euros en obligaciones reconocidas, lo que significa 130 millones más que en 2024. “Hablamos de unas cuentas coherentes, bien diseñadas y bien ejecutadas; de unas cuentas que traslucen más gestión y más capacidad para transformar la ciudad”, dijo Catalá.

En este contexto, la alcaldesa ha efectuado una comparativa de la ejecución presupuestaria durante los dos últimos años y medio de este mandato (438,8 millones) con los del mandato del gobierno anterior, 377,5 millones de 2019 a mayo 2023. Catalá destacó que en lo que llevan de Legislatura “han disparado la inversión, lo que se traduce en obras, en mejoras en barrios, en equipamientos, en infraestructuras y proyectos que los vecinos ven y viven”.

Siguiente con las cifras desgranadas en rueda de prensa por la alcaldesa, la liquidación del presupuesto de 2025 arroja un resultado presupuestario ajustado: 107,9 millones de euros, un ahorro neto positivo superior a 177 millones de euros y un remanente de tesorería para gastos generales de 31,5 millones de euros. Asimismo, según los datos ofrecidos por la primera edila, “desde 2024, los valencianos ahorran más de 52 millones de euros al año gracias a la mayor reducción de impuestos de la historia de esta ciudad”. Y junto a ello, añadió, “hemos reducido el periodo medio de pago a proveedores situándose en 18 días”.

“Estamos en cifras históricamente bajas. Y nuestra previsión es cerrar 2026 por debajo de los 50 millones y con un porcentaje inferior al 5%”. “Pocas administraciones en España pueden presentar hoy un nivel de endeudamiento tan reducido y, al mismo tiempo, una inversión tan elevada”, valoró Catalá.

Compromís: "Presupuestar mucho no es ejecutar mucho"

Por su parte, la concejala de Compromís en el Ayuntamiento de València, Eva Coscollà, calificó de “excesivamente triunfalista” el balance presupuestario presentado por la alcaldesa. “Presupuestar mucho no es ejecutar mucho. Y después de un año marcado por los efectos de la dana, la ciudad necesitaba una respuesta extraordinaria. No se puede hablar de récord histórico cuando más de la mitad de las inversiones previstas no se han materializado”, dijo.

La formación valencianista también recordó que el porcentaje global de ejecución del gasto (80,61%) es prácticamente el mismo que en 2023 y que se han quedado cerca de 290 millones de euros sin ejecutar. “No hay ningún salto en la capacidad de gestión que justifique tanta autocomplacencia.” Respecto a los ingresos, Compromís señaló que parte del crecimiento se debe a la incorporación de la nueva tasa de residuos, con una previsión de recaudación de 46,9 millones de euros. “Cuando los recibos lleguen a las casas, muchas familias tendrán una visión más completa de lo que supone realmente la política fiscal del gobierno de Catalá", ha asegurado Coscollà. “La reducción de la deuda es positiva, pero gobernar no es solo cuadrar cuentas: es ejecutar, priorizar y dar respuesta en los momentos excepcionales. Y en un año como el que hemos vivido, València merecía una ejecución mucho más ambiciosa”, añadió la concejala de Compromís.

PSPV: "A los barrios no han llegado las inversiones"

Y en la misma línea crítica, el portavoz socialista, Borja Sanjuan, denunció que el Ayuntamiento de València ha presentado “la peor liquidación presupuestaria de los últimos años” tanto por la caída del remanente de tesorería como por la ausencia de nuevas inversiones en la ciudad. “No solo estamos ante la liquidación con menos remanente sino que, además, para poder cuadrar las cuentas, el gobierno de María José Catalá ha tenido que aprobar la tasa de basuras más alta de toda España”, afirmó.

Sanjuan recordó que esta tasa se cobrará este año por duplicado, “una decisión que responde exclusivamente a la necesidad de tapar el agujero presupuestario generado por la mala gestión del gobierno municipal”. “Los vecinos y vecinas van a pagar dos veces la tasa de basuras para cubrir el déficit de Catalá, mientras la ciudad sigue sin nuevas inversiones y sin proyectos propios”, criticó.

El portavoz socialista ha señalado que desde la llegada del Partido Popular al gobierno municipal “no se ha puesto en marcha ni una sola gran inversión nueva”. “Lo único que se está haciendo es finalizar proyectos que ya estaban planificados y presupuestados por el anterior gobierno progresista. No hay impulso, no hay planificación y no hay modelo de ciudad”, advirtió, y puso como ejemplo Pérez Galdós, un proyecto modificado respecto al planteamiento inicial. “La ciudad está absolutamente paralizada. Incluso actuaciones estratégicas que ya estaban en marcha han sido reducidas. Esta es la gestión económica de Catalá”, señaló. De hecho, el responsable socialista se preguntó dónde están las inversiones de las que presume Catalá “porque desde luego a los barrios no ha llegado ninguna”.