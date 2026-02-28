Las Fallas de 2026 lanzarán más de siete toneladas de pólvora: habrá mascletaes al límite de lo permitido

El ciclo fallero propiamente dicho, es decir, los 19 primeros días de marzo que hoy comienzan, vienen más cargados de pólvora que nunca. Según fuentes municipales, en estas cerca de tres semanas se dispararán más de 7 toneladas de pólvora en la plaza del Ayuntamiento, en los castillos que se celebran en el Pont de Montolivet y en varios espectáculos pirotécnicos repartidos por la ciudad. En total, el Ayuntamiento disparará 19 mascletades en la plaza del Ayuntamiento, 8 espectáculos nocturnos, L’Alba de les Falles, 2 castillos de fuegos artificiales, 1 cierre de la Cavalcada del Foc, la Nit del Foc y la Nit de la Cremà. Son, en total, 7.002,18 kilos de material pirotécnico reglamentado, de los que 3.465,11 se dispararán en las mascletades del mediodía.

Los datos demuestran, además, que las cantidades que las pirotecnias praparan cada día son cada vez más elevados. En el pasado ya ha habido incluso algún caso de rotura de critales por el estruendo final. Hay que tener en cuenta que la Guardia Civil limita las cantidades de explosivo a 275 kilos y que algunas mascletaes llegan a ese límite.

Por ejemplo, hay ocho mascletaes del ciclo fallero, todas ellas fechadas entre el 10 y el 19 de marzo, que superarán los 200 kilos de pólvora, siendo las más cuantiosas las de Aitana del día 14 (274 kilos) y la de Alpujarreña del día 12 (242 kilos).

También los castillos del Puente de Monteolivete llegan bien dotados este año. El del día 17, a cargo de Peñarroja, cargará 503 kilos de pólvora, mientras que la Nit del Foc del día 18, de la que se encargará Pitotecnia Valenciana, contará con 954 kilos de pólvora, cerca de una tonelada.

Por orden cronológico, estos son los espectáculos pirotécnicos previstos por el Ayuntamiento:

-Sábado 28 de febrero. Espectáculo nocturno. Plaza de L’Ajuntament.

Pirotecnia Peñarroja. 91,95 kilos. 352 segundos.

-Domingo 1 de marzo. Mascletà. Plaza de L’Ajuntament.

Pirotecnia Peñarroja. 141,383 kilos. 352 segundos.

-Domingo 1 de marzo. Espectáculo nocturno. Plaza de L’Ajuntament.

Pirotecnia Crespo. 98,810 kilos. 545 segundos.

-Lunes 2 de marzo. Mascletà. Plaza de L’Ajuntament.

Pirotecnia Hermanos Sirvent. 109,79 kilos. 383 segundos.

-Martes 3 de marzo. Mascletà. Plaza de L’Ajuntament.

Pirotecnia Alto Palancia. 190,33 kilos. 405 segundos.

-Miércoles 4 de marzo. Mascletà. Plaza de L’Ajuntament.

Pirotecnia Dragón. 160,86 kilos. 330 segundos.

-Jueves 5 de marzo. Mascletà. Plaza de L’Ajuntament.

Pirotecnia Zaragozana. 90,07 kilos. 330 segundos.

-Viernes 6 de marzo. Mascletà. Plaza de L’Ajuntament.

Pirotecnia Pibierzo. 131,35 kilos. 450 segundos.

-Viernes 6 de marzo. Espectáculo nocturno. Plaza de L’Ajuntament.

Pirotecnia Pibierzo. 111,774 kilos. 630 segundos.

-Sábado 7 de marzo. Mascletà. Plaza de L’Ajuntament.

Pirotecnia Nadal Martí. 194,25 kilos. 383 segundos.

-Sábado 7 de marzo. Espectáculo nocturno. Plaza de L’Ajuntament.

Pirotecnia Tomàs. 89,11 kilos. 420 segundos.

-Domingo 8 de marzo. Mascletà. Plaza de L’Ajuntament.

Pirotecnia Martí. 146,31 kilos. 345 segundos.

-Domingo 8 de marzo. Espectáculo nocturno. Plaza de L’Ajuntament.

Pirotecnia Nadal Martí. 98,33 kilos. 415 segundos.

-Lunes 9 de marzo. Mascletà. Plaza de L’Ajuntament.

Pirotecnia Arcoiris. 160,29 kilos. 434 segundos.

-Martes 10 de marzo. Mascletà. Plaza de L’Ajuntament.

Pirotecnia Crespo. 200 kilos. 420 segundos.

-Miércoles 11 de marzo. Mascletà. Plaza de L’Ajuntament.

Pirotecnia Tomàs. 132,15 kilos. 340 segundos.

-Jueves 12 de marzo. Mascletà. Plaza de L’Ajuntament.

Pirotecnia Alpujarreña. 242 kilos. 320 segundos.

-Jueves 12 de marzo. Espectáculo nocturno. Plaza de L’Ajuntament.

Pirotecnia Alpujarreña. 39,98 kilos. 224 segundos.

-Viernes 13 de marzo. Mascletà. Plaza de L’Ajuntament.

Pirotecnia Vulcano. 214,47 kilos. 385 segundos.

-Viernes 13 de marzo. Espectáculo nocturno. Plaza de L’Ajuntament.

Pirotecnia Arcoiris. 92,63 kilos. 560 segundos.

-Sábado 14 de marzo. Mascletà. Plaza de L’Ajuntament.

Pirotecnia Aitana. 274 kilos. 360 segundos.

-Sábado 14 de marzo. Espectáculo nocturno. Plaza de L’Ajuntament.

Pirotecnia Tamarit. 165 kilos. 297 segundos.

-Domingo 15 de marzo. Mascletà. Plaza de L’Ajuntament.

Pirotecnia Valenciana. 233,27 kilos. 320 segundos.

-Domingo 15 de marzo. Alba de les Falles. Plaza de L’Ajuntament.

Pirotecnia Vulcano. 272,35 kilos. 540 segundos.

-Lunes 16 de marzo. Mascletà. Plaza de L’Ajuntament.

Pirotecnia Tamarit. 216 kilos. 353 segundos.

-Lunes 16 de marzo. Castillo de fuegos artificiales. Pont de Montolivet.

Pirotecnia Mediterráneo. 695,11 kilos. 939 segundos.

-Martes 17 de marzo. Mascletà. Plaza de L’Ajuntament.

Pirotecnia Mediterráneo. 225,69 kilos. 450 segundos.

-Martes 17 de marzo. Castillo de fuegos artificiales. Pont de Montolivet.

Pirotecnia Zaragozana. 503,43 kilos. 900 segundos.

-Miércoles 18 de marzo. Mascletà. Plaza de L’Ajuntament.

Pirotecnia Caballer FX. 182,52 kilos. 319 segundos.

-Miércoles 18 de marzo. Nit del Foc. Pont de Montolivet.

Pirotecnia Valenciana. 954 kilos. 1020 segundos.

-Jueves 19 de marzo. Mascletà. Plaza de L’Ajuntament.

Pirotecnia Hermanos Caballer. 220,38 kilos. 345 segundos.

-Jueves 19 de marzo. Cierre Cavalcada del Foc. Calle de la Pau y Porta de la Mar.

Pirotecnia Vulcano. 49,648 kilos. 300 segundos.

-Jueves 19 de marzo. Nit de la Cremà. Plaza de L’Ajuntament.

Pirotecnia Hermanos Caballer. 274,95 kilos. 500 segundos.