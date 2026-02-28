Susto en el centro de València: arden dos contenedores en la calle Colón

El incendio de dos contenedores ha hecho saltar las alarmas en el centro de València. El incidente se ha registrado esta noche en la calle Colón, en su vértice con la plaza de la Porta de la Mar. El fuego ha devorado rápidamente dos de los contenedores que se encuentran en esta esquina, lo que ha provocado una gran llamarada y una densa columna de humo negro.

Por el momento se desconocen las causas que han producido la combustión de los contenedores. Los bomberos han acudido al lugar con gran rapidez alertados por las llamas y, en cuestión de minutos, han logrado extinguir el fuego.

El incendio no ha causado ninguna persona herida ni atendida por los servicios sanitarios, pero tampoco ha dejado indiferentes a los transeúntes que pasaban por la zona.