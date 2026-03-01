Vaivén
Una pancarta contra Catalá en la 'mascletà' por Mestalla
L-EMV
La mascletà también es espacio para la protesta social y política. En la de este mediodía, primera del ciclo fallero de 2026, se han podido ver dos grandes pancartas en la esquina de la calle Marqués de Sotelo con la plaza del Ayuntamiento. En una se leía 'Salvem Mestalla' y, al lado, una con la imagen de la alcaldesa de València, María José Catalá, con la leyenda 'Culpable' detrás mientras la política, con mesa y mental, da cuenta con un cuchillo del estadio valencianista. ¡No hay paz ni en la mascletà!
El colectivo Libertad VCF hizo público después en redes sociales un mensaje con las imágenes en el que añadía: "El pueblo valenciano es muy consciente de quién es el culpable del derribo de Mestalla y la muerte del Valencia CF. Catalá culpable y colaboradora necesaria del pelotazo de Mestalla junto con Peter Lim".
Suscríbete para seguir leyendo
- Las charangas provocaron un problema de orden público en la primera mascletà de la Fallas de València 2026
- La Acadèmia Valenciana de la Llengua rechaza el cambio de nombre de València a 'Valéncia/Valencia
- Compromís denuncia que València dejará de ingresar casi 3 millones de euros en Fallas por no aplicar la tasa turística
- Carmen Prades estrena un 'València' en su traje de la Crida
- València pide empatía en Fallas: el pañuelo verde para proteger a los perros del ruido de petardos
- València multa con 9.000 euros a un club swinger por tener timbre y una 'cama sexual de grandes dimensiones
- El más que original traje de Marta Mercader para la Crida: un 'Maribel' color Manzana Verde, y una peineta llena de simbolismo
- Importante congestión de tráfico en varios puntos de València por la protesta de los taxistas: los atascos colapsan incluso la Pista de Silla