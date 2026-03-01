Una pancarta contra Catalá en la 'mascletà' por Mestalla

La mascletà también es espacio para la protesta social y política. En la de este mediodía, primera del ciclo fallero de 2026, se han podido ver dos grandes pancartas en la esquina de la calle Marqués de Sotelo con la plaza del Ayuntamiento. En una se leía 'Salvem Mestalla' y, al lado, una con la imagen de la alcaldesa de València, María José Catalá, con la leyenda 'Culpable' detrás mientras la política, con mesa y mental, da cuenta con un cuchillo del estadio valencianista. ¡No hay paz ni en la mascletà!

El colectivo Libertad VCF hizo público después en redes sociales un mensaje con las imágenes en el que añadía: "El pueblo valenciano es muy consciente de quién es el culpable del derribo de Mestalla y la muerte del Valencia CF. Catalá culpable y colaboradora necesaria del pelotazo de Mestalla junto con Peter Lim".