Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en Oriente PróximoFalla municipal ValènciaEntrevista BaldovíCovid crónicoPremios GoyaCuello de botella en FranciaPañuelo verde perrosFallas València 2026Mascletaes y castillos Fallas
instagramlinkedin

Vaivén

Una pancarta contra Catalá en la 'mascletà' por Mestalla

Las pancartas durante la mascletà.

Las pancartas durante la mascletà. / Levante-EMV

L-EMV

València

La mascletà también es espacio para la protesta social y política. En la de este mediodía, primera del ciclo fallero de 2026, se han podido ver dos grandes pancartas en la esquina de la calle Marqués de Sotelo con la plaza del Ayuntamiento. En una se leía 'Salvem Mestalla' y, al lado, una con la imagen de la alcaldesa de València, María José Catalá, con la leyenda 'Culpable' detrás mientras la política, con mesa y mental, da cuenta con un cuchillo del estadio valencianista. ¡No hay paz ni en la mascletà!

El colectivo Libertad VCF hizo público después en redes sociales un mensaje con las imágenes en el que añadía: "El pueblo valenciano es muy consciente de quién es el culpable del derribo de Mestalla y la muerte del Valencia CF. Catalá culpable y colaboradora necesaria del pelotazo de Mestalla junto con Peter Lim".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las charangas provocaron un problema de orden público en la primera mascletà de la Fallas de València 2026
  2. La Acadèmia Valenciana de la Llengua rechaza el cambio de nombre de València a 'Valéncia/Valencia
  3. Compromís denuncia que València dejará de ingresar casi 3 millones de euros en Fallas por no aplicar la tasa turística
  4. Carmen Prades estrena un 'València' en su traje de la Crida
  5. València pide empatía en Fallas: el pañuelo verde para proteger a los perros del ruido de petardos
  6. València multa con 9.000 euros a un club swinger por tener timbre y una 'cama sexual de grandes dimensiones
  7. El más que original traje de Marta Mercader para la Crida: un 'Maribel' color Manzana Verde, y una peineta llena de simbolismo
  8. Importante congestión de tráfico en varios puntos de València por la protesta de los taxistas: los atascos colapsan incluso la Pista de Silla

Una pancarta contra Catalá en la 'mascletà' por Mestalla

Una pancarta contra Catalá en la 'mascletà' por Mestalla

El primer balcón fallero de Levante-EMV y Superdeporte, en imágenes

Peñarroja enciende con pirotecnia las Fallas 2026

Peñarroja enciende con pirotecnia las Fallas 2026

València recalificará suelo educativo vacante para hacer vivienda asequible

València recalificará suelo educativo vacante para hacer vivienda asequible

Las bandas de música se estrenan en la primera mascletà de marzo

Las bandas de música se estrenan en la primera mascletà de marzo

Confiscan más de 15.800 productos pirotécnicos en una operación previa al inicio de las Fallas 2026

Confiscan más de 15.800 productos pirotécnicos en una operación previa al inicio de las Fallas 2026

VÍDEO - La pirotecnia da la bienvenida al mes de las Fallas

VÍDEO - La pirotecnia da la bienvenida al mes de las Fallas

Las dos oportunidades de Sergio: superar un aneurisma cerebral a los 21 años y encontrar empleo después

Las dos oportunidades de Sergio: superar un aneurisma cerebral a los 21 años y encontrar empleo después
Tracking Pixel Contents