València recalificará suelo educativo vacante para hacer vivienda asequible

València busca bolsas de suelo para impulsar la construcción de vivienda en una ciudad con los precios de los alquileres desbocados y la posiblidad de comprar una inalcanzable especialmente para los jóvenes. El concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de València, Juan Giner, y el director general de Infraestructuras Educativas de la Generalitat, José María Larena, han mantenido esta semana un encuentro de trabajo para analizar el suelo educativo vacante y no desarrollado en la ciudad para que pueda destinarse a la construcción de vivienda dotacional, esto es, parque público. Recalificar las reservas de suelo dotacional para colegios e institutos que no se van a desarrollar porque la Conselleria de Educación entiende que no son necesarias es una de las opciones que el ayuntamiento, ya en la pasada legislatura, venía explorando. Sin embargo, no ha pasado de la fase teórica.

Con el encuentro, de esta semana entre Giner y Larena se dan pasos en este sentido. Ambas instituciones han acordado elaborar un inventario de las parcelas disponibles con sus características --ubicación, dimensiones y forma-- como "punto de partida para analizar posibles cambios de planeamiento que permitan su reconversión a dotacional residencial". A partir de una primera caracterización de suelos de la Dirección General de Urbanismo, las dos administraciones han acordado estudiar modificaciones puntuales de planeamiento en parcelas que, por sus características, la Conselleria de Educación no vaya a desarrollar.

El concejal Juan Giner expone que acudir a las bolsas de suelos dotaciones sin desarrollar para hacer vivienda es una de las nuevas medidas del Plan + Vivienda presentadas en enero por la alcaldesa de València, María José Catalá, para aumentar la oferta de vivienda protegida en la ciudad. Un plan que también incluye las permutas de suelo municipal por vivienda ya hecha, la construcción y la compra directa. Un plan con el que la popular Catalá confía en poner en el mercado mil viviendas asequibles.

Dividir pisos grandes y edificabilidad extra

Estas acciones adicionales, consistentes en la actualización del PGOU o en la reversión de apartamentos turísticos para aumentar la oferta de vivienda protegida ante la escasez de suelo disponible en la ciudad, dan continuidad a la primera fase del plan, del que se ha ejecutado ya un 45% tras invertir 60 millones de euros, aseguran en el ayuntamiento.

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de València, aprobado en 1988, reservó una extensa red de suelos para uso escolar que, en muchos casos, nunca llegó a materializarse. El Ayuntamiento de València ha identificado estos terrenos como una oportunidad para aumentar la oferta de vivienda sin consumir nuevo suelo urbanizable. Otras medidas de consolidación e impulso del Plan + Vivienda previstas por la Delegación de Urbanismo son la revisión del PGOU de 1988 para adaptarlo a las necesidades actuales con medidas como el incremento de la densidad residencial permitida o la facilitación de la división de grandes pisos históricos.

El objetivo, subrayan, es "maximizar el uso del suelo público ya existente para dar respuesta a la creciente demanda de vivienda asequible, especialmente entre los jóvenes y las familias de rentas medias".