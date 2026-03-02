Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adiós al 'cuello de botella' de Pinedo

La actuación da respuesta a una reivindicación histórica de los vecinos de la pedanía, que pedían acabar con este cuello de botella

Derriban el 'cuello de botella' de Pinedo

Derriban el 'cuello de botella' de Pinedo

Ayto València

Redacción Levante-EMV

València

El Ayuntamiento de València ha ejecutado el derribo de un inmueble fuera de alineación en la calle Marí Villamil de Pinedo, lo que ha provocado la eliminación de un estrechamiento que durante años ha dificultado la circulación de vehículos y el paso de los peatones en este vial de la pedanía de Pobles del Sud.

Según destaca ha destacado el concejal de Urbanismo, Juan Giner, “esta actuación da respuesta a una demanda vecinal esperada desde hace años y mejora la seguridad, ya que la apertura de la calle en toda su amplitud supone un avance significativo en la movilidad de Pinedo”.

Se trata de una vía con un tráfico considerable, dificultado durante años por el estrechamiento causado por un inmueble fuera de alineación. La proximidad de un consultorio médico hace especialmente relevante la mejora de la accesibilidad para los viandantes.

