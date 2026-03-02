El Ayuntamiento de València programa un castillo de fuegos artificiales el 8M, coincidiendo con la manifestación feminista

El Ayuntamiento de València ha programado un castillo de fuegos artificiales (a cargo de Nadal Martí) a las 8 de la tarde del próximo 8 de Marzo, domingo, coincidiendo con la manifestación que todos los años se celebra en esta fecha y a esa hora en defensa de la igualdad de la mujer. Esta decisión ha desatado fuertes críticas de la oposición, que ve esta medida como un boicot a un derecho, en el que, a su juicio, no cree la alcaldesa de València, María José Catalá. También la Coordinadora Feminista de València ha acusado directamente a Catalá de “boicotear” la movilización, convocada desde hace meses y con recorrido público que incluye precisamente este espacio.

Concretamente, el grupo municipal de Compromís ha expresado su apoyo a las entidades feministas y ha calificado la decisión de “grave e irresponsable”. Para el segundo partido de la ciudad, no se trata de una casualidad ni de un error de calendario, “sino de una decisión política que lanza un mensaje inequívoco”. La concejala de Compromís per València, Lluïsa Notario, considera que programar este espectáculo a la misma hora y en el mismo lugar donde miles de mujeres saldrán a reivindicar derechos “es una evidente falta de respeto”. “Es una decisión consciente que demuestra qué modelo de ciudad tiene este gobierno”, añade.

Notario lamenta que la situación sea grave y reiterada. “Estamos ante un nuevo episodio de desprecio institucional hacia el movimiento asociativo, que en esta ocasión golpea directamente al movimiento feminista. No es un hecho aislado. Ya vimos la misma actitud con las declaraciones de José Marí Olano sobre las asociaciones vecinales y ahora se repite contra las entidades feministas”.

Notario ha recordado que el 8 de marzo no es un día de espectáculo institucional, sino una jornada de reivindicación. “El feminismo ha conseguido avances reales en derechos, en la lucha contra la violencia machista, en igualdad laboral o en conciliación. Intentar invisibilizar la movilización con un castillo de fuegos es una falta de respeto absoluta a décadas de trabajo y de lucha colectiva”, ha señalado.

Para el primer partido de la oposición, el problema va más allá de un acto concreto y evidencia una forma de gobernar basada en la confrontación con el tejido asociativo. “Este gobierno habla de igualdad cuando le conviene para la foto, pero cuando las reivindicaciones incomodan, responde con ruido y propaganda. Es el mundo al revés”, ha afirmado la concejala.

Compromís per València ha advertido que, si no hay una rectificación pública y efectiva antes del próximo 8 de marzo, pedirá formalmente que se retiren a Rocío Gil las competencias de Igualdad. “No puede continuar al frente de esta área una responsable política que programa un castillo de fuegos en el mismo lugar y a la misma hora que la manifestación del Día de las Mujeres. Parece que el único camino que conocen es el enfrentamiento constante con las asociaciones feministas”.

El Consell de les Dones, termómetro del malestar

La polémica llega también al Consell de les Dones, convocado mañana a las 17 horas, en un contexto de fuerte malestar y con entidades que ya han planteado la posibilidad de un plante. Desde la coalición valencianista consideran que la sesión será una prueba de fuego para el gobierno. “Mañana veremos qué explicaciones da la alcaldesa y su equipo. El Consell de les Dones no puede ser un simple trámite mientras se toman decisiones que van en dirección contraria a lo que defienden las entidades”, ha advertido Notario.

Compromís per València ha exigido una rectificación pública inmediata y no descarta medidas políticas si el gobierno mantiene la programación prevista. Para el primer partido de la oposición, el mensaje es claro: “Ningún espectáculo puede tapar las voces de las mujeres ni convertir el 8M en un acto de propaganda institucional”.

Por su parte, la concejala socialista Nuria Llopis ha pedido a María José Catalá que "no contraprograme la manifestación más importante que se celebra anualmente para reivindicar los derechos de la mujer". "Nunca han sido incompatibles las Fallas con esta celebración. Yo creo que hay una clara intención de la alcaldesa de seguir en la línea de retroceso de los derechos de las mujeres. Pero aún está a tiempo. La coordinadora 8 de Marzo ya le ha pedido que rectifique y nosotros le pedimos también un cambio horario".