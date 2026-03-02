Catalá desoye a la AVL e introducirá la doble denominación en el topónimo de València

El gobierno municipal de PP y Vox continuará con el trámite de la doble denominación en el topónimo de València, en contra de las consideraciones aportadas por la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).

El pleno del organismo autonómico votó el viernes rechazar la forma Valéncia, con acento cerrado, después de que PP y Vox forzara el debate sobre la toponimia iniciando los trámites administrativos para su modificación y aportando el informe de un académico –Abelard Saragossà– que avalaba esta grafía en base al habla popular.

La AVL se opuso y además aportó una segunda consideración: “La denominación correcta y adecuada desde el punto de vista histórico y lingüístico es la forma tradicional y única València. En todo caso, si el Ayuntamiento de València decide proponer para la aprobación oficial la forma doble, en contra del criterio de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, la solución bilingüe adecuada es València/Valencia”, con el castellano en segundo lugar.

Hay ejemplos de doble denominación fuera de las fronteras de la Comunitat Valenciana, como Pamplona/Iruña o Vitoria-Gasteiz, donde el cambio entre una y lengua es significativo; sin embargo, en esta autonomía se han venido impulsando fórmulas bilingües sin diferencias fonéticas sustanciales como pudiera ser Castellón/Castelló. En València ocurrirá algo parecido, según ha anunciado la alcaldesa.

“Respecto de la doble denominación continuaremos el trámite porque el Ayuntamiento de València es soberano, continuaremos con la doble denominación como lo han hecho otros municipios. En este tema de la doble denominación castellano/valenciano el ayuntamiento es absolutamente valenciano”, ha insistido María José Catalá.

Respecto al dictamen de la Acadèmia, la primera edil ha considerado que esta ha perdido “una oportunidad histórica de acercarse al sentir y al habla” del pueblo valenciano. “Me parece que una institución cuanto más se acerque al pueblo al que representa, más valorada es. Lamento que en otros municipios se haya aceptado el cambio”.

“Como alcaldesa de Valencia he de decir que están lejos de la realidad y en la prueba más evidente es que en su informe dicen que se escriba València con el acento abierto, pero que se pronuncie con el acento cerrado. En el mismo informe queda recogido negro sobre blanco. Pues vamos a acercarnos, ¿no?”, ha subrayado Catalá.