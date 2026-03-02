María José Catalá anuncia el nombramiento del profesor Joan Romero como responsable del Plan Director del Área Metropolitana de València

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha anunciado el nombramiento del profesor Joan Romero, catedrático emérito de Geografía Humana, como director del Plan Director del Área Metropolitana de València, una iniciativa con la que el Ayuntamiento pretende sentar las bases de un futuro compartido para el conjunto del territorio. Catalá explicó que este trabajo contará con el respaldo académico de la Universitat de València y la Universitat Politècnica de València, a las que definió como referentes europeos por la calidad de sus catedráticos y departamentos.

Catalá ha defendido la necesidad de reforzar la mirada metropolitana y apostar por el rigor técnico y la generosidad institucional durante la inauguración del IV Foro del Municipalismo organizado por Levante-EMV.

“El objetivo es impulsar y liderar en este momento histórico de reconstrucción tras la dana, pero sin protagonismos”, señaló la alcaldesa, quien subrayó que València, como cap i casal, asume su responsabilidad con una visión que trasciende mandatos y legislaturas. “Esto no va de uno o dos mandatos, sino de mirar mucho más lejos y dejar las cosas mejor de lo que estaban”, afirmó.

Catalá enmarcó esta apuesta en un momento que calificó de “histórico” y en el que, a su juicio, los grandes desafíos ya no pueden abordarse únicamente desde la óptica local. “Ahora lo metropolitano afronta grandes retos y no podemos mirar cada caso solo desde nuestro ámbito; debemos ir más allá”, apuntó. Entre esos retos citó ámbitos como la vivienda, la movilidad o la industria, que —dijo— no son debates aislados y requieren enfoques sólidos y compartidos. También mencionó la reconstrucción y la resiliencia como ejemplos de cuestiones que exigen planificación y aprendizaje colectivo.

La alcaldesa defendió que esta nueva etapa requiere generosidad institucional y colaboración con los agentes locales para alcanzar consensos amplios. “Nos hemos levantado con el objetivo de dejarlo mejor”, insistió, apelando a la responsabilidad compartida de las administraciones.

Catalá cerró su intervención agradeciendo a Prensa Ibérica, a la organización y a los patrocinadores su implicación, y expresó su deseo de que dentro de diez años pueda mirarse atrás y comprobar que el trabajo emprendido ahora ha permitido fortalecer el área metropolitana y cumplir el objetivo común.

Por su parte, la directora editorial de Prensa Ibérica, Ainhoa Moll, ha asegurado, después de dar la bienvenida a todos los asistentes, que después de tres ediciones el Foro del Municipalismo se ha consolidado como un espacio necesario. “El municipalismo es el nivel institucional donde las decisiones tiene un impacto más directo en el ciudadano”. “Desde nuestro medio lo vemos cada día. No se trata de asuntos abstractos, sino de cosas que afectan a todo, que configuran el entorno en el que viven las personas”.

“Desde levante entendemos que nuestro papel no es solo gestionar, sino contribuir a que haya un espacio de análisis y contraese. Donde se pueda debatir con rigor y entendimiento. Confío en que estas dos jornadas sirvan para compartir experiencia, fomenten buenas practicas y respuestas de los ayuntamientos”

Romero ha sido profesor en la Universitat de València desde el inicio de su actividad docente en 1980. Desde entonces ha impartido docencia en las titulaciones de Geografía, Historia, Ciencias Políticas y de la Administración, y Periodismo. Asimismo, fue Visiting Scholar en la School of Geography de la Universidad de Leeds durante el curso 1991-1992.

En la actualidad imparte la asignatura Geopolítica, globalización y cuestión nacional en el Grado de Ciencias Políticas y de la Administración de la Universitat de València. También participa como docente en el Máster del Departamento de Geografía (Técnicas para la Gestión del Medio Ambiente y el Territorio) y en el Máster en Nuevos Periodismos, Comunicación Política y Sociedad del Conocimiento, ambos en la misma universidad.

En los últimos años ha orientado su actividad docente e investigadora hacia la Geografía Política, el análisis de políticas públicas, la estructura del Estado y las nuevas formas de gobernanza territorial en España y en Europa.