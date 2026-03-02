València invertirá 3,2 millones de euros en limpieza para las Fallas de 2026, un 65% más que en 2023

El plan especial de limpieza y recogida de residuos en València para las Fallas 2026 cuenta con un presupuesto de 3.200.000 euros, un 65% más que en 2023 y un 9 % más que en 2025. Moviliza equipos polivalentes que realizarán 34.613 jornadas de trabajo en turnos de mañana, tarde y noche, y con refuerzos específicos en zonas de máxima afluencia y nueva maquinaria para limpiar zonas de difícil acceso. Incluye desde acciones que se realizaron antes de la crida hasta intervenciones post fallas “para garantizar la limpieza y el correcto funcionamiento de la ciudad antes, durante y después de las fiestas”, tal como ha informado hoy el concejal de limpieza y recogida de residuos, Carlos Mundina, durante la presentación de este operativo.

El concejal, que ha agradecido “la dedicación y el trabajo encomiable” que realiza el Servicio de Limpieza y Recogida de Residuos durante las Fallas “para que la ciudad amanezca todos los días limpia”, ha recordado que este dispositivo especial se puso en marcha el pasado 22 de febrero con la habilitación de baños portátiles o de nuevas papeleras con motivo de la celebración de la crida. “Desde entonces continuamos con multitud y diferentes trabajos como el movimiento de contenedores, que ha comenzado hoy para que, con el corte de calles, no queden encerrados y se pueden utilizar sin problemas”.

“En total, se van a movilizar 2.552 contenedores de 3.200 litros, un 15% más que el año pasado, y estos movimientos afectan al 14 % del total de contenedores de la ciudad”, ha detallado Mundina, quien también ha aportado otras cifras “para cuantificar este plan municipal”.

720 parejas de papeleras y más de 600 baños portátiles

“Se instalarán 720 parejas de papeleras de 120 litros (amarillas y negras) en las zonas de mayor concentración de público, como las plazas del Ayuntamiento, del Mercado, o de la Reina, y las estaciones del Norte, y de Joaquín Sorolla, así como en el antiguo cauce del río. También se habilitarán unos 603 de baños portátiles (425 cabinas, 90 adaptadas y 88 urinarios) distribuidos en 230 ubicaciones, que podrán consultarse en la app y web municipal”, ha informado el edil.

“Otra cuestión que es importante, que el año pasado nos funcionó muy bien, es lo que nosotros denominamos las furgonetas polivalentes, que instalamos en puntos fijos, sobre todo en el entorno de la mascletá o de otros actos falleros para la retirada inmediata de residuos en los contenedores con el fin de evitar acumulaciones”, ha destacado Mundina.

Refuerzo humano

El concejal se ha detenido en “el refuerzo humano y de medios mécanicos que se activa, especialmente, durante la semana grande de Fallas”. “Contamos con personas de limpieza en tres turnos reforzados en las zonas de mayor afluencia como son Ciutat Vella, Russada, l’Eixample y La Roqueta, así como en entornos clave como las plazas del Ayuntamiento y de la Reina y las paradas de metro de Xátiva y Colón”, ha dicho, tras aclarar: “durante este periodo, las contratas del Ayuntamiento realizan 537 nuevas contrataciones y más de 80 modificaciones de contrato para adaptarse a las necesidades del operativo”.

Presnetación del dispositivo de limpieza para estas Fallas. / Levante-EMV

“Además, como novedad este año, se ha reorganizado el sistema de turnos para garantizar una mayor continuidad del servicio. Frente al modelo anterior, en el que el turno de mañana finalizaba y posteriormente se incorporaban los de tarde o noche, lo que generaba un intervalo lógico de relevo, se ha establecido un sistema escalonado con solapamiento de personal entre turnos. De este modo, se evita cualquier vacío temporal y se asegura que el servicio se mantenga activo de forma ininterrumpida”, ha subrayado Mundina.

Nuevas mochilas con desinfectante para acceder mejor a todos los espacios

“Los citados equipos polivalentes tienen mayor maniobrabilidad, cuentan, por ejemplo, con nuevas mochilas desinfectantes para acceder a zonas de difícil acceso o con alta concentración de restauración, y maquinaria específica para dejar la plaza del Ayuntamiento en condiciones en el menor tiempo posible tras cada mascletà y para actuar en el túnel peatonal de Germanías, del 7 al 20 de marzo. Asimismo, se balderán las calles con agua y desinfectante para eliminar orines y en la noche de la Cremà se desplegarán 300 equipos mecánicos y 600 personas para garantizar una rápida retirada de residuos y cenizas”, ha concretado.

Por último, entre el 20 y el 23 de marzo, el operativo se centrará en devolver los contenedores a sus ubicaciones habituales, realizar limpieza intensiva de calles y baldeo general, ha resumido Mundina, que “convencido del importante esfuerzo realizado para mantener la ciudad en las mejores condiciones de limpieza y de salubridad pública”, ha hecho un “llamamiento al civismo y a la corresponsabilidad ciudadana durante las Fallas”.

Pequeños gestos para evitar suciedad innecesaria

“Aunque el dispositivo especial de limpieza lleva semanas preparándose y supone un importante esfuerzo humano y económico, la imagen de la ciudad depende también del comportamiento individual”, ha asegurado el concejal, tras recordar que “el espacio público es compartido y que pequeños gestos pueden evitar suciedad innecesaria”.

En este sentido, Mundina ha valorado “la labor de los sistemas colectivos de reciclaje en las comisiones falleras, que fomentan la separación en origen de vidrio, envases y papel-cartón”, y ha hablado de la campaña municipal que repartirá diariamente un “kit fallero” (abanico, pañuelo y sombrero) desde furgonetas informativas a quienes se den de alta en Instagram o en la app Valencia Neta, “con el objetivo de acercar el trabajo del personal de limpieza a la ciudadanía y reforzar la sensibilización”.

Noticias relacionadas

Carlos Mundina también ha recordado que está en proceso de aprobación definitiva la nueva ordenanza de limpieza, actualizada conforme a la normativa estatal y autonómica en materia de residuos y economía circular, que incrementa las sanciones por conductas incívicas. “Determinadas acciones, como ensuciar el espacio público o realizar necesidades en la vía pública o junto a monumentos, conllevan multas importantes”, ha asegurado.