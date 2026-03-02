El municipalismo se pone en modo fallero

Segunda mascletá, y segunda jornada del balcón fallero de Levante-EMV. El municipalismo fue el protagonista de este lunes 2 de marzo. Tras celebrar el Foro en la Fundación Bancaja, representantes de los ayuntamientos y del mundo empresarial se pusieron en modo fallero y disfrutaron de la gran mascletá de los Hermanos Sirvent desde el balcón de Levante.

La directora editorial de Prensa Ibérica, Ainhoa Moll, fue la anfitriona de la jornada, que también contó con el director general de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía, Andrés García y el, director general de Contenidos de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana, Juan Ramón Gil.

Todos ellos, pudieron disfrutar de la pólvora de la plaza del Ayuntamiento de València y se vieron sorprendidos por la fuerza del terremoto final, acompañados de algunos de los protagonistas del Foro del Municipalismo celebrado horas antes. Es el caso de la comisionada para la reconstrucción tras la dana, Zulima Pérez, quien pudo conversar con el director del diario Levante-EMV, Joan Carles Martí. Dl mismo modo, la subdirectora Isabel Olmos, volvió a coincidir con el alcalde de Sedaví y presidente de la Mancomunitat de l’Horta Sud, José F, Cabanes, tras debatir apenas unas horas antes sobre la reconstrucción tras la dana.

También, los efectos que tuvo la riada en su municipio, Riba-Roja, centró la conversación del alcalde Robert Raga, que momentos antes participó en una mesa debate sobre industria, dirigida por la director de relaciones institucionales, Silvia Tomás.

El primer balcón fallero de Levante-EMV 2026 está dedicado al deporte / Fernando Bustamante

Las empresas, como no, tuvieron su papel destacado en el Foro del Municipalismo y también en el balcón fallero. Juan José Ballester y Rafa García, representaron a Aqualia, de gestión del agua. También Ignacio Gómez, director de zona Valencia, Murcia y Castilla La Mancha de Urbaser junto con su compañero de la empresa líder mundial en soluciones medioambientales, especializada en la gestión integral de residuos, limpieza urbana y ciclo del agua, Rubén Benito de Miguel, Gerente de Reciclados Palancia Belcaire , compartieron photocall con Mario Corcoles, delegado zona Este de Valoriza, del mismo sector.

Andrés Sánchez, director general de EPI en la CV y Silvia Tomás, también departieron sobre construcción y soluciones medioambientales con Sandra Mestre, Raúl Aznar y Helios García -ponente del Foro de municipalismo-, de Simetría Grupo.

Falleras mayores de Gandia

Y en un buen balcón fallero no pueden faltas las representantes de las fiestas josefinas. Esta vez el encargado de traerlas fue el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, que acompañado de su concejala de Fallas, Adrián Vila, pudieron presenciar la mascletá desde el primer piso con las Falleras Mayores de Gandia, Triana Benavent y Manuela Borrull, sin duda de las más emocionadas tras el tradicional «Senyor pirotècnic, pot començar la mascletá» de las Falleras Mayores de València Carmen Prades y Marta Mercader.

Además, también fueron protagonistas de las cámaras de Levante-TV, que retransmitieron en directo la mascletá, tras ser entrevistadas por Juanma Romero.

Mundo taurino

Otra de las características de las Fallas es la Feria Taurina que tiene lugar en la Plaza de Toros. Este lunes, el redactor y especialista en el mundo taurino, Jaime Roch, acompañó en el balcón de Levante al banderillero César Fernández, el torero Román Collado y el mozo de espadas, Louis Courtial, quien también pudieron ver de cerca la mascletá desde una de las ventanas.

Además de disfrutar del sonido atronador, también los asistentes pudieron degustar un catering y beber una cerveza Túria, uno de los patrocinadores del balcón fallero, junto a la Federación de Municipios y Provincias, el camping Bravo-Playa, Ver Impressió y Sintesis & Acción.

Noticias relacionadas

Tercera jornada

Este martes, de nuevo el municipalismo será protagonista del Balcón fallero en el tercer día de mascletá, tras celebrarse la segunda jornada del Foro organizado por Levante-EMV en la Fundación Bancaja, desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas.