La Oficina Antiocupación de València, con dos agentes a tiempo completo, apenas ha recibido solicitudes de información

Hace casi un año, el Ayuntamiento de València anunciaba la creación de la Oficina Antiocupación de la Ciudad de València ante lo que el consistorio considera "un problema real ante el que no podemos quedarnos de brazos cruzados”. Sin embargo, a día de hoy, esta unidad que se encuentra integrada en la Sección Administrativa Centralizada de la Policía Local, únicamente ha gestionado, según denuncia Compromís, un total de 19 solicitudes de información sobre usurpación y una sobre ocupación de inmueble.

A una cuestión plantedada por la coalición valencianista sobre, precisamente, cuál es la demanda por parte de los vecinos, desde la Concejalía de Policía Local, en dos meses esta oficina ha tramitado una solicitud de información sobre usurpación (la ocupación sin autorización de un inmueble, vivienda o edificio ajeno que no esté habitado) y ninguna de okupación (concepto que no está contemplado en el código penal pero que se utiliza en el ámbito social para referirse a un allanamiento).

Así, según la información facilitada por la Delegación de Policía Local, el total de solicitudes de información que ha recibido la oficina antiocupación desde su inauguración, en marzo de 2025, ha sido de un total de 19 solicitudes de información sobre usurpación y una sobre ocupación de inmueble, destacando que en el mes de diciembre ya no se ha recibido ninguna, lo que se resume en 2,2 solicitudes mensuales para una oficina que ocupa de manera completa la jornada de dos agentes de la Policía Local y de dos más de manera parcial.

Para el concejal de Compromís Ferran Puchades, “estos datos demuestran que la creación de la oficina antiocupación responde a una estrategia para generar una falsa alarma ciudadana alrededor de una realidad que es absolutamente marginal. En la mayoría de los casos se trata de inmuebles abandonados propiedad de entidades bancarias o mercantiles que no mantienen adecuadamente sus propiedades. Lo que debería hacer el Ayuntamiento es dirigir sus esfuerzos a que los propietarios de estos inmuebles abandonados los mantengan en condiciones de seguridad e higiene, especialmente cuando generan molestias al vecindario”.

No se encargan de los "inquiokupas"

Puchades también ha recordado que la alcaldesa, María José Catalá, justificó la creación de la oficina para combatir el fenómeno de las viviendas vacías, que cuantificó en 10.000 en València, argumentando que no salían al mercado por miedo a la “inquiocupación”, aquellos inquilinos que han dejado de pagar el alquiler. Sin embargo, según ha indicado el concejal, la misma oficina comunicó el 23 de octubre que no tramitaba este tipo de situaciones.

Por otro lado, el concejal de Compromís ha recordado que el comisario en jefe de la Policía Local de València, Ángel Albendín, afirmó recientemente en una entrevista que la ocupación es una situación residual en la ciudad y que no genera alarma social.

No obstante, en la respuesta facilitada por el consistorio valenciano, señalan que desde la creación de esta oficina la Sala 092 ha gestionado 615 intervenciones relacionadas con llamadas por ocupaciones o entradas ilegales en viviendas de la ciudad de València, e insisten en que estas cifras "ponen de manifiesto que existe inquietud social sobre este fenómeno" y achacan en que las bajas cifras de actuación de la oficina se deben al "desconocimiento sobre las herramientas puestas a disposición de la ciudadanía", por ello, la sala del 092 "trabaja conjuntamente con la Oficina Antiocupación para canalizar a esta última la información para su gestión y seguimiento".