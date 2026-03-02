La oposición cree que el cambio de topónimo es una cortina de humo para colar el "Valencia" en castellano

La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ha rechazado el cambio de nombre de València por la falta de novedades que aporta el informe del ayuntamiento respecto a lo votado en 2016, y tanto Compromís como PSPV han valorado críticamente la iniciativa del gobierno municipal de María José Catalá.

La portavoz de los valencianistas, Papi Robles, ha señalado que València nunca ha tenido problemas con su nombre, y en todo caso habría sido la alcaldesa quien ha ocasionado el contratiempo: “María José Catalá ha querido romper el consenso e inventar un debate que no existía. Este conflicto lo ha fabricado Catalá desde el primer día”, ha señalado Robles.

“Ya sabíamos cuál iba a ser el resultado de la AVL, porque era evidente, porque era lo que correspondía y porque es lo que establece la competencia lingüística. Catalá nos ha hecho perder tiempo y dinero a todos los valencianos y valencianas. Y jugar a lingüista nos está saliendo muy caro. Está poniendo su interés político por encima del de la ciudad”, ha continuado la valencianista.

En opinión de Robles, el “capricho de la alcaldesa” ha hecho perder tiempo, dinero y energía en una polémica “absurda”. “Si tiene alguna duda sobre cuál es el nombre de la ciudad”, ha recomendado la valencianista a Catalá, “que mire cuál es el logo del ayuntamiento desde el año 2009, cuando Rita Barberá acató el dictamen de la Acadèmia Valenciana de la Llengua”.

“Desde Compromís pedimos a Catalá que abandone este falso debate que ha creado para tapar sus problemas, que se dedique a resolver los problemas reales de la ciudad y que respete un nombre consolidado, avalado por la justicia y que contó con el apoyo unánime de todos los grupos municipales hasta su llegada. Ya está bien de inventar problemas donde no los hay. Ya está bien de utilizar el valenciano para dividir. Lo que toca es respetar la lengua, respetar la ley y respetar la ciudad”, ha reclamado Robles.

"Falsos debates lingüisticos"

En una línea similar, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, ha reprochado a Catalá que genere “falsos debates lingüísticos” como cortina de humo para tapar que no quiere que se use la denominación valenciana de València. Sanjuan se ha manifestado de esta manera tras el dictamen de la AVL mediante el que rechaza el cambio de acento que pedían el PP y Vox mediante un informe pagado por el gobierno municipal que contradecía la normativa previamente fijada por la Acadèmia.

“El objetivo de Maria José Català nunca ha sido acercar la manera de escribir a la manera de hablar de los valencianos. El objetivo ha sido meter como cortina de humo el debate de la doble denominación para imponer el nombre en castellano. Porque lo que molesta al PP no es el sentido del acento sino que València tenga la denominación toponímica en valenciano”, ha dicho.

En este sentido, Sanjuan ha señalado que ése es el único objetivo de esta polémica estéril mediante la que “pretenden menospreciar a la AVL y hacen declaraciones que nunca se atreverían a hacer sobre la Real Academia Española de la Lengua. Porque ellos piensan que el valenciano es una lengua de segunda que no merece una academia propia y que no debe tener criterios ortográficos y normas lingüísticas propias. Por eso la desprecian y por eso la intenta arrinconar como una cuestión popular que no cabe en lo institucional”, ha continuado.

“Lo que tiene que hacer Maria José Catalá es tratar de continuar, como han hecho los gobiernos anteriores, un trabajo de reivindicación de la lengua y de la cultura valenciana en una ciudad de València, que si quiere ser capital de la Comunitat Valenciana tiene que ejercer como tal también en temas lingüísticos”, ha finalizado.

Noticias relacionadas

Imposición de Vox

Desde la oposición, recuerdan que la propuesta inicial del Partido Popular consistía en la doble denominación con las formas en castellano y valenciano normativo, y fueron los concejales de Vox quienes rompieron los papeles de la moción del PP en una concentración contra la violencia machista, justo antes de la comisión que debatiría el cambio de toponimia. Los servicios jurídicos del ayuntamiento consideraron la fórmula “Valéncia” incorrecta porque estaba basada únicamente en las normas de Lo Rat Penat y la Real Academia de Cultura Valenciana.