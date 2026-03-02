El Roig Arena de València ofrece un espectáculo gratuito de drones con 350 luces para celebrar las Fallas
El Roig Arena, recinto multiusos de València financiado por Juan Roig, ofrecerá un espectáculo gratuito de drones con tres pases los días 13 y 14 de marzo, integrando la fachada del edificio en el show.
Como preámbulo a los días grandes de Fallas, Roig Arena ha programado un espectáculo gratuito de drones junto al recinto. Serán tres pases que tendrán lugar los días 13 y 14 de marzo: uno en la noche del viernes 13 de marzo (con inicio a las 00.15 horas); y dos el sábado 14 de marzo (el primero a las 19.30 horas y el segundo a las 23.00 horas).
Los asistentes están convocados en la explanada situada en la calle Ángel Villena, ubicado junto al acceso principal al Roig Arena (Acceso C2). En este show único de luces y drones, la fachada del recinto pasará a ser parte del espectáculo, integrándose en una coreografía aérea con 350 drones que los visitantes podrán disfrutar exclusivamente durante estas dos noches.
Con las Fallas
El Roig Arena es el nuevo gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de València, donde se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El proyecto cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal. El Roig Arena tiene una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto.
