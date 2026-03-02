El Valencia CF juega con el solar vacío: las chabolas junto a Mestalla ya no están tras ser desalojadas

Ya no hay rastro del asentamiento chabolista que se había instalado en el solar ubicado junto al estadio de Mestalla. Un mes después de que Levante-EMV se hiciera eco de que estas infraviviendas hubieran vuelto a asentarse en el descampado que permanece vallado a la espera de que, supuestamente -otro- hotel de lujo ocupe el terreno que albergaba el conocido como "nuevo ayuntamiento", estas tiendas de campaña improvisadas ya no están.

Cabe recordar que los servicios sociales localizaron a 15 personas de nacionalidad rumana, ninguna de ellas menor, que pernoctaban en el grupo de chabolas. Tras ofecerles varias soluciones de hospedaje, a las que renunciaron, solo quedaba esperar a la intervención del propietario del terreno que actualmente está en manos privadas.

Durante la cita futbolística de ayer en la que el Valencia CF se enfrentó al Osasuna, fue posible ver cómo el solar vuelve a estar vacío.

Una década de okupaciones

Desde que la antigua edificación conocida como el "nuevo ayuntamiento" fuera demolida en el año 2015, el hueco de la avenida de Aragón ha sido okupado hasta en tres ocasiones. Esta ha sido la tercera vez después de que asentamientos muy similares apareciesen en los años 2017 y 2019.

En el año 2017 ya se localizaron varias chabolas en este solar. En aquel momento era un grupo de temporeros que buscaba en este terreno una solución de vivienda a la desesperada y que fueron desalojados en 2018.

Esta misma situación se repitió en el año 2019. La imagen era casi calcada a la que se ha podido ver este último mes: varias lonas de plástico azul extendidas en forma de tiendas de campaña improvisadas y enseres apilados junto a los muros. Un detalle que diferencia a ambas instantáneas es la altura de las paredes que perimetran el solar.