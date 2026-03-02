La Policía Nacional incorpora un vehículo blindado con pala para reforzar la seguridad en las Fallas 2026
La Policía Nacional ha incorporado un vehículo blindado con pala para retirar obstáculos, como parte del dispositivo de seguridad del Nivel 4 de Alerta Antiterrorista.
Los asistentes a la mascletà de hoy se han visto sorprendidos por la presencia de un nuevo sistema de seguridad, efectivo y muy disuasorio, incorporado por la Policía Nacional. Se trata de un vehículo blindado que lleva incorporada una pala (hoja empujadora) capaz de retirar obstáculos pesados.
La incorporación de este vehículo se debe al Nivel 4 de Alerta Antiterrorista en el que se encuentra el país y que tiene la calificación de Riesgo Alto.
La presencia del BMR 600 JUIP-103 perteneciente a la Jefatura de Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional se entiende dentro del dispositivo especial diseñado para las Fallas 2026 que contará en total con más de 6.000 agentes, entre Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil.
Los detalles del dispositivo de seguridad se conocieron tras la Junta Local de Seguridad celebrada hace unos días y presidida por la alcaldesa y en la que participaron la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, además de responsables de las distintas cuerpos y fuerzas de seguridad, entre ellos la Policía Local, la Policía Nacional, la Guardia Civil o los Bomberos, entre otros.
