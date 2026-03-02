Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Control ferroviarioTiempo FallasJoan RomeroNou MestallaCatalá desoye AVLEmbalse ContrerasMultas buñuelosFallas València 2026Mascletaes y castillos Fallas
instagramlinkedin

La Policía Nacional incorpora un vehículo blindado con pala para reforzar la seguridad en las Fallas 2026

La Policía Nacional ha incorporado un vehículo blindado con pala para retirar obstáculos, como parte del dispositivo de seguridad del Nivel 4 de Alerta Antiterrorista.

El vehículo blindado incorporado a la seguridad de las Fallas 2026

El vehículo blindado incorporado a la seguridad de las Fallas 2026 / Levante-EMV

F. Pascual

València

Los asistentes a la mascletà de hoy se han visto sorprendidos por la presencia de un nuevo sistema de seguridad, efectivo y muy disuasorio, incorporado por la Policía Nacional. Se trata de un vehículo blindado que lleva incorporada una pala (hoja empujadora) capaz de retirar obstáculos pesados.

La incorporación de este vehículo se debe al Nivel 4 de Alerta Antiterrorista en el que se encuentra el país y que tiene la calificación de Riesgo Alto.

El BMR 600 JUIP-103 cerrando el paso en la calle Xàtiva antes de empezar la mascletà

El BMR 600 JUIP-103 cerrando el paso en la calle Xàtiva antes de empezar la mascletà / Levante-EMV

La presencia del BMR 600 JUIP-103 perteneciente a la Jefatura de Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional se entiende dentro del dispositivo especial diseñado para las Fallas 2026 que contará en total con más de 6.000 agentes, entre Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil.

Noticias relacionadas

Los detalles del dispositivo de seguridad se conocieron tras la Junta Local de Seguridad celebrada hace unos días y presidida por la alcaldesa y en la que participaron la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, además de responsables de las distintas cuerpos y fuerzas de seguridad, entre ellos la Policía Local, la Policía Nacional, la Guardia Civil o los Bomberos, entre otros.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las charangas provocaron un problema de orden público en la primera mascletà de la Fallas de València 2026
  2. La Acadèmia Valenciana de la Llengua rechaza el cambio de nombre de València a 'Valéncia/Valencia
  3. El más que original traje de Marta Mercader para la Crida: un 'Maribel' color Manzana Verde, y una peineta llena de simbolismo
  4. Compromís denuncia que València dejará de ingresar casi 3 millones de euros en Fallas por no aplicar la tasa turística
  5. La primera pieza de la falla municipal llega tras una Cabalgata del Ninot que se muere
  6. València pide empatía en Fallas: el pañuelo verde para proteger a los perros del ruido de petardos
  7. València multa con 9.000 euros a un club swinger por tener timbre y una 'cama sexual de grandes dimensiones
  8. Importante congestión de tráfico en varios puntos de València por la protesta de los taxistas: los atascos colapsan incluso la Pista de Silla

El Ayuntamiento de València y el Gremio de Artistas Falleros censuran las inspecciones laborales previas a la 'plantà'

El Ayuntamiento de València y el Gremio de Artistas Falleros censuran las inspecciones laborales previas a la 'plantà'

La Policía Nacional incorpora un vehículo blindado con pala para reforzar la seguridad en las Fallas 2026

La Policía Nacional incorpora un vehículo blindado con pala para reforzar la seguridad en las Fallas 2026

La oposición cree que el cambio de topónimo es una cortina de humo para colar el "Valencia" en castellano

La oposición cree que el cambio de topónimo es una cortina de humo para colar el "Valencia" en castellano

Catalá anuncia el nombramiento de Joan Romero como responsable del Plan Director del Área Metropolitana

Catalá anuncia el nombramiento de Joan Romero como responsable del Plan Director del Área Metropolitana

Adiós al 'cuello de botella' de Pinedo

Adiós al 'cuello de botella' de Pinedo

Fallas 2026 en Valencia: qué se cancela con alerta roja o naranja por lluvia o viento

Fallas 2026 en Valencia: qué se cancela con alerta roja o naranja por lluvia o viento

La Oficina Antiocupación de València, con dos agentes a tiempo completo, apenas ha recibido solicitudes de información

La Oficina Antiocupación de València, con dos agentes a tiempo completo, apenas ha recibido solicitudes de información

El Ayuntamiento de València programa un castillo de fuegos artificiales el 8M, coincidiendo con la manifestación feminista

El Ayuntamiento de València programa un castillo de fuegos artificiales el 8M, coincidiendo con la manifestación feminista
Tracking Pixel Contents