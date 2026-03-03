Alertan de un tipo de robo en el metro de València con en el que se hacen cargos en la tarjeta de crédito
Una alerta sobre robos con TPV en el metro de València, que simulan cargos de Netflix, genera alarma social aunque a la policía no le constan denuncias este año. Hace dos años sí tuvieron casos de este tipo con señal amplificada.
Los grupos de whatsapp están que arden en València ante la alerta de una modalidad de hurto, que en principio no es nueva, pero que está generando alarma social entre vecinos y visitantes que utilizan el metro o el autobús como medio de transporte.
Según el aviso que circula de móvil en móvil se trata de un robo en el que no se emplea ningún tipo de violencia, sino que es más bien al descuido. En este caso el modus operandi consiste en que el ladrón va pertrechado con un TPV acercándolo a los bolsos del resto de pasajeros para realizar cargos en las tarjetas de crédito de la víctima. Además, explican en el mensaje que circula por mensajería, se realizan cargos de poco valor y "se enmascaran como si fuera un cargo de la cuenta de Netflix", algo que, aseguran en el mensaje, "se ha consultado a Netflix y es totalmente falso".
Aunque hace años ya se corrió la voz de que este tipo de delito se llevaba a cabo en los autobuses, hoy ubican más detalladamente el lugar en el que han sucedido los robos y se habla de la estación de Xàtiva del metro de València, una de las más concurridas estos días.
Señal amplificada
Sin embargo, fuentes consultadas de la Policía Local de València y de la Policía Nacional aseguran que a día de hoy no hay constancia de que se haya denunciado nada relacionado con este tipo de hurtos. Sí hubo denuncias en este sentido hace dos años, cuando se utilizaban TPV con señal amplificada para este tipo de robos, según ha confirmado la Policía Nacional.
No obstante, y como siempre, es importante que en estas fechas de aglomeraciones y de visitas multitudinarias por las Fallas se mantenga una especial vigilancia sobre las propias pertenencias, ya que el robo al descuido es una de las actividades favoritas de los delincuentes en las mascletaes, durante las visitas a las luces falleras o mientras uno contempla los monumentos falleros que salpican las calles de València.
