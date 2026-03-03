El Ayuntamiento de València propone cambiar el horario o el recorrido del 8M para compatibilizarlo con el castillo de fuegos

La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de València, Rocío Gil, ha propuesta una fórmula para compatibilizar el castillo de fuegos artificiales del domingo, 8 de Marzo, previsto a las 20 horas, con la manifestación del Día de la Mujer, cuya celebración coincidiría en el tiempo. En realidad son dos opciones. O bien cambiar el recorrido de la manifestación o bien el horario de ambos eventos, en concreto, adelantar media hora la manifestación y retrasar el castillo a las 21 horas. No obstante, la decisión final está en el aire, pues esa propuesta se ha lanzado en el Consell de les Dones y gran parte de las entidades que lo forman no han entrado al mismo precisamente en protesta por lo que denominan "boicot" del consistorio al Día de la Mujer.

Desde la Concejalía de Igualdad recuerdan que el ayuntamiento mantiene cada año su compromiso con el movimiento del 8M, colaborando con el montaje del escenario y la instalación de la megafonía de la manifestación. Por ello, la concejala de Igualdad ha trasladado a las entidades presentes las dos opciones planteadas desde la Policía Local de València atendiendo a criterios técnicos de seguridad: o bien estudiar un cambio de recorrido de la manifestación, que debería ser aprobado por la Delegación de Gobierno; o bien, realizar un cambio de horario de ambos eventos, que supondría adelantar media hora la convocatoria de la manifestación y retrasar una hora el espectáculo pirotécnico.

Voluntad de diálogo

Fuentes municipales han recordado que el Ayuntamiento de València recibió ayer, día 2 de marzo a las 11:49h, una instancia presentada por L’Escola de Pensament Feminista 25 d’Abril solicitando que “se retrase el horario del acto pirotécnico o se cambie de día”. Desde la Concejalía de Igualdad lamentan que algunas entidades no hayan querido participar en la sesión del Consell de les Dones i per la Igualtat convocada para la tarde de hoy y recuerdan que el Ayuntamiento de València mantiene la mano tendida para seguir trabajando por la igualdad en la ciudad.

Durante la reunión del Consell de Les Dones celebrado "con absoluta normalidad", dice el consistorio, la concejala de Igualdad, Rocío Gil, ha manifestado a las propias entidades su voluntad de diálogo y ha señalado que el Ayuntamiento remitirá este miércoles por escrito la propuesta formulada en la sesión y en contestación al escrito presentado ayer.