La unidad contra las reyertas y el botellón de la Policía Local de València incorpora 63 nuevos agentes

El patio de la sede central de la Policía Local de València ha acogido este martes la entrega de las boinas a los 63 hombres y mujeres que se incorporan a la Unidad de Seguridad, Apoyo y Prevención (USAP) de la Policía Local. El acto protocolario de la recepción de la prenda de manos de la alcaldesa, María José Catalá, simboliza “el deber de proteger a València en los momentos más exigentes y en las situaciones más complejas”. “Habéis elegido formar parte de esta unidad de alto nivel, una decisión que dice mucho sobre quienes sois, sobre vuestra vocación de servicio público y sobre vuestra generosidad. Y eso merece todo nuestro reconocimiento y agradecimiento”, ha afirmado la alcaldesa ante los nuevos agentes y los altos mandos de la Policía Local, además de otras autoridades.

María José Catalá ha recordado que la USAP se creó en 2024 “con un objetivo claro: dar una respuesta especializada, rápida y eficaz a retos que comprometen la seguridad ciudadana y la convivencia, y que requieren una intervención decidida”. “En este tiempo, la unidad ha realizado más de 70.200 intervenciones en situaciones de alta exigencia, como el control del botellón, reyertas o los dispositivos de seguridad preventiva en nuestros barrios”, ha resaltado la alcaldesa, que ha añadido que la USAP “se ha consolidado como una unidad de referencia, con equipos de intervención de alto impacto entrenados para desescalar rápidamente situaciones de riesgo, intervenir estratégicamente ante problemas complejos de seguridad y apoyar a otros compañeros en actuaciones críticas”. Con la llegada de los nuevos 63 agentes, 14 de ellos mujeres, la Unidad de Seguridad, Apoyo y Prevención de la Policía Local de València cuenta con 193 efectivos.

La alcaldesa ha recordado en el acto desarrollado en el antiguo cuartel de aviación de la avenida del Cid que la seguridad ciudadana es uno de los pilares de su mandato y por ello “hemos rejuvenecido y ampliado la plantilla; hemos recuperado la Policía de Barrio; hemos reforzado el Grupo GAMA con el nuevo Centro Integral para la Prevención de la Violencia de Género; y hemos impulsado la División de Seguridad Vial con 34 nuevos efectivos y con la creación de la Unidad de Vigilancia de Viales Ciclistas”.

Descenso de la criminalidad

María José Catalá ha concluido su intervención señalando que “hoy València es una ciudad más segura y lidera el descenso de la criminalidad entre las grandes ciudades españolas. No lo digo yo, lo dicen los datos del propio Ministerio del Interior: en los últimos dos años, 2024 y 2025, la delincuencia se ha reducido un 7,4% en la ciudad de València”. “Hemos dado la vuelta a una dinámica peligrosa de crecimiento de los delitos durante el mandato anterior, cuando la delincuencia llegó a incrementos del 36%. Y vamos a seguir por el camino de los hechos. En 2026 hemos incrementado el presupuesto de inversiones en materia de seguridad un 83,6%. Más agentes y más recursos”, ha concluido la alcaldesa.

Más de 250 nuevos agentes

Cabe recordar que el pasado 30 de enero, la Junta de Gobierno Local aprobó el nombramiento de 50 agentes más de la Policía Local, que superaron recientemente el procedimiento selectivo para incorporarse al cuerpo. Antes de prestar servicio en las calles de València, los futuros funcionarios de carrera han de realizar el preceptivo curso teórico-práctico en las dependencias del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE).

Este último medio centenar de plazas de agente de policía local pertenecen a la Oferta Pública de Empleo (OPE) del ejercicio 2025, que se añadieron a las convocatorias que se encontraban en trámite, lo que sumaron un total de 257 plazas, a las que se han ido incorporando de manera progresiva desde finales de 2024. En la actualidad, la plantilla está conformada por 1.671 agentes.