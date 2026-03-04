El Ayuntamiento de València licita por 185.000 euros la elaboración de una réplica de le Reial Senyera

El Ayuntamiento València ha sacado a licitación la elaboración de una nueva réplica de la Reial Senyera, la bandera privativa de la ciudad, que deberá realizarse con la mayor fidelidad a todos sus elementos, tanto en los materiales como en las técnicas de confección. Ya se ha firmado la resolución que abre el proceso de licitación, y que cuenta con un presupuesto base de 185.000 euros (IVA incluido). Tal como ha subrayado el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno, “la actual Senyera del Ayuntamiento de València cumplirá su centenario en el año 2028 y por eso, el Ayuntamiento ha licitado la elaboración de una nueva réplica: se trata de un nuevo facsímil, con el objetivo de que la bandera pueda desfilar por las calles de la ciudad durante la procesión cívica del 9 d’Octubre”.

Los trabajos previstos consisten en la realización de una réplica integral de la Senyera de la ciudad de València, que incluirá la confección de la bandera propiamente dicha (con sus bordados, cordones, borlas y la esclavina, es decir, la parte textil), así como la réplica del tahalí, que es el elemento que permite portarla durante los actos en los que participa, y la réplica del asta. El pliego de condiciones elaborado recoge las indicaciones pertinentes de reproducción, que se han efectuado mediante el cotejo de la información disponible para determinar qué elementos pueden reproducirse actualmente. La empresa que resulte adjudicataria en la licitación deberá entregar la bandera completamente acabada y debidamente montada, lista para ser portada en la procesión cívica.

Esto implica que la enseña deberá entregarse confeccionada y vestida sobre el asta, siguiendo el modelo histórico, y garantizando su caída y vuelo de forma estética y funcional. Por su parte, la colocación del remate superior, reutilizado de la bandera de 1545, será realizada por técnicos del Servicio de Patrimonio Histórico, quienes se encargarán de su ajuste final sobre el nuevo conjunto. Previamente, la adjudicataria coserá el nuevo lambrequín (el adorno colgante ornamental de heráldica que representa las cintas protectoras de tela cortadas) a la base del remate, y fijará los cordones y las borlas, de modo que queden correctamente dispuestos. Todas las descripciones de colores establecidas se refieren al catálogo de muestras elaborado a partir de la bandera original en 2023, que custodia el Servicio Municipal de Patrimonio Histórico.

Los detalles de la confección

Para la confección de la nueva enseña, se deberán seguir los patrones de confección manual de la Senyera histórica y de la Senyera de 1928, pero las costuras invisibles podrán realizarse a máquina. El resto de los bordados y aplicaciones se realizarán a mano. La confección deberá prever la realización de un ollao (“trau”) en la parte trasera de la vaina, discreto y debidamente acabado, que permita el acceso al sistema de fijación del asa incorporada en el asta, introducida como novedad para facilitar su transporte.

La Senyera histórica restaurada. / Levante-EMV

En cuanto al asta, se deberá realizar un mástil con un acabado idéntico al de la Senyera de 1928, pero en una madera que permita reducir su peso. Se incorporan dos innovaciones respecto a la de la bandera de 1928. La primera es un asa regulable en altura para facilitar la sujeción por parte de la persona portadora, que es diferente cada año. Para ello, en la zona correspondiente del mástil se instalará un sistema de anclaje que permita fijar el asa con firmeza a distintas alturas, asegurando un margen de regulación razonable. La adjudicataria deberá suministrar también el asa, que deberá ser ergonómica y de tacto agradable. Esta se asegurará mediante un ojal practicado en la vaina de la Senyera, el cual deberá quedar discretamente disimulado.

La segunda novedad responde a la necesidad de evitar daños en la cimera durante el descenso y ascenso de la Senyera por el balcón de la Casa Consistorial, debido al roce de la cuerda que se utiliza en esta maniobra. Para ello, se deberá incorporar en la zona superior del asta, por su cara posterior, un vástago con una argolla o rodillo escamoteable que mantenga la cuerda separada del collarín de la cimera, lo que evitará que la esclavina y sus flecos sufran roces o enganches durante el recorrido vertical. Este elemento no debe alterar el equilibrio de la bandera en esta operación ni debe ser tan visible que desluzca el conjunto, pues habrá de permanecer instalado durante toda la procesión cívica. Antes de ejecutar estas dos innovaciones, la adjudicataria presentará un proyecto que deberá ser aprobado por el Ayuntamiento.

Asimismo, el asta se entregará pintada en idénticos colores a la de la Senyera antigua y, de la misma manera, antes de proceder a aplicar el color se harán pruebas, que deberán ser aprobadas por el Ayuntamiento.

La bandera privativa de la ciudad

En abril del año pasado, el Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico adjudicó el contrato menor para la realización de un estudio detallado de la Real Senyera de 1928 a la empresa Global Geomática SL, por un importe de 2.976 euros (IVA incluido) y un plazo de dos meses, a fin de conocer en detalle los elementos de la bandera menos accesibles. El estudio incluía comparaciones con la Real Senyera antigua, de cara a la preparación de la documentación técnica para la licitación del nuevo facsímil de la Real Senyera.

Detalle de la Reial Senyera de València. / Levante-EMV

La Senyera de València es la bandera privativa de la ciudad. En su origen encabezaba la milicia urbana en las acciones militares en defensa de los fueros y privilegios del municipio, portada por su máxima autoridad, el justicia. La Senyera se exhibía como señal de movilización en lugares visibles, como la sala del Consell o las murallas, acompañada por pregones y toques de campana, y era seguida por caballeros y milicias según establecían los fueros reales. Sin llegar a abandonar esta función, con el tiempo fue adquiriendo un papel ceremonial, al incorporarse a los actos solemnes de la ciudad.

Al menos desde mediados del siglo XV, la Senyera de València se conforma con las barras oriflama de la Casa de Aragón y una franja azul sobre la que se despliega la corona real concedida por Pere el Cerimoniós. El mástil está rematado por una cimera de plata con yelmo coronado, del que emerge un dragón alado (rat penat), símbolo dinástico y de la ciudad.

Tal como ha recordado el concejal José Luis Moreno, el Museo Histórico Municipal conserva una Senyera antigua con estas características (tradicionalmente se considera de 1545), y cuyo uso en numerosos actos oficiales está acreditado al menos desde finales del siglo XIX. Este uso ha provocado un notable deterioro, hasta el punto de que a finales de la década de 1920 su estado de conservación era crítico. En 1927, el Ayuntamiento encargó a Eduardo Sanchis Romero la confección de una copia, y restauró y preservó el original. Al siguiente año se utilizó el facsímil entregado en las ceremonias institucionales, particularmente en la procesión cívica del 9 d’Octubre.

Tras casi un siglo, y dado que la Senyera realizada por Eduardo Sanchis Romero, presenta un preocupante estado de conservación, puesto de relieve por diferentes informes del IVCR+i, el gobierno municipal ha optado por realizar una nueva réplica.