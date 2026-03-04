El Ayuntamiento de València pierde 2,3 millones por multas de tráfico prescritas

El PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de València ha señalado este miércoles que el departamento dependiente del edil responsable de Grandes Proyectos, Contratación y Control Administrativo, José Marí Olano (PP), "acumula más de 2,3 millones de euros sin cobrar por multas de tráfico prescritas en 2025". El concejal socialista Javier Mateo ha censurado, en un comunicado, "la nefasta gestión que está realizando el gobierno" municipal, presidido por María José Catalá (PP) y formado por PP y Vox.

Así, ha criticado que el consistorio haya dejado "de ingresar solo en 2025 más de 2,3 millones de euros en multas de tráfico por no tramitarlas en tiempo y forma" y ha resaltado "la responsabilidad directa" que en esto tiene el edil "de Procedimiento Sancionador, José Marí Olano".

Mateo ha lamentado "la prescripción de centenares de sanciones que ha provocado un agujero en los ingresos del consistorio" y ha manifestado que "la gestión de María José Catalá en el Ayuntamiento de València es un absoluto desastre para los valencianos" como se puede "ver a diario".

"No sólo regala suelo municipal a las promotoras para que puedan hacer negocio o les quita VPP a 39 familias que ya las tenían adjudicadas. Además, ha perdonado más de 2,3 millones de euros en 2025 en multas de tráfico por la incapacidad de su concejal estrella, José Marí Olano, que ha dejado que prescriban por no completar la tramitación administrativa a tiempo", ha expuesto el representante del PSPV-PSOE.

Javier Mateo ha censurado "el caos que representa la gestión de Marí Olano en todos sus aspectos" y ha dicho que "ahora se añade el perjuicio que supone la prescripción de centenares de multas para el erario municipal". "Todo lo que rodea a Marí Olano es preocupante. El mismo concejal que impulsó el escándalo de las VPP, que oculta las empresas para las que trabaja pese a ser el responsable de Contratación del gobierno municipal y al que las asociaciones de vecinos han rechazado como interlocutor válido por sus continuas faltas de respeto, ha permitido que el Ayuntamiento de València pierda más de 2,3 millones de euros en multas de tráfico prescritas en 2025", ha planteado el edil socialista.

Mateo ha asegurado que esa es "una cifra que sigue creciendo", dado que "en los dos meses de 2026" que han transcurrido, "ya ha declarado prescritas multas por un importe de 220.000 euros".

El concejal del PSPV-PSOE ha indicado que "las sanciones de tráfico no son las únicas que la delegación de Marí Olano ha permitido que prescriban", tras lo que ha remarcado que "hay que sumar las correspondientes a prostitución, perros peligrosos o infracciones en las playas". Así, ha afirmado que esas "tampoco se han podido cobrar porque han excedido el plazo legal".

"Cesar de manera inmediata"

Mateo ha instado a Catalá a cesar "de manera inmediata" a José Marí Olano "de sus responsabilidades en el Ayuntamiento, no solo ya por ser el principal responsable del pelotazo con las VPP que ha dejado a 39 familias sin su vivienda sino ahora también por su incapacidad manifiesta en la gestión del día a día".

En respuesta al PSPV-PSOE, desde el ejecutivo municipal han afirmado que "la mayor parte de las prescipciones" de las que habla este grupo municipal "corresponden a la anterior legislatura", la del "gobierno del Rialto" que formaban Compromís y los socialistas.

Asimismo, el gobierno actual ha señalado que "algunos casos obedecen a que no se ha podido recaudar en vía ejecutiva el importe de la multa al ser incobrables".

Desde el equipo de Catalá han comentado también que "al margen de la prescripción de sanciones, están las bajas de infracciones, que pueden deberse a muchas causas: desde sustitución de una infracción por otra hasta caducidad del procedimiento sancionador".