Convierten un estudio de grabación de Patraix en bajos turísticos "ilegales"

El negocio de los bajos turísticos sigue desplegándose en València pese a la oposición vecinal. En el casco antiguo del barrio de Patraix, el vecindario denuncia que se están construyendo apartamentos turísticos "ilegales" en lo que era un antiguo estudio de grabación musical. Los bajos se ubican en la calle Beat Nicolau Factor, en un edificio que pertenece al núcleo urbano protegido por el ayuntamiento –Zona de Ordenación Estructural ZUR-RE: Zona Urbanizada Residencial–.

El caso lo ha sacado a la luz el Grupo Municipal de Compromís al señalar que "la impunidad es tal que el vecindario denuncia nuevos casos de obras sin licencia porque, en teoría, es imposible obtenerla", explica la portavoz de Compromís per València, Papi Robles. "La coartada de Catalá ya no se sostiene ante las evidencias. A pesar de la moratoria para la apertura de nuevos apartamentos turísticos en la ciudad, siguen acumulándose pruebas de que esta norma municipal es papel mojado", han lamentado los valencianistas, quienes afirman que para la nueva promoción de alojamiento no consta licencia ni solicitud de obras.

“Estamos viendo cómo el gobierno de Catalá no es capaz ni de frenar el descontrol de viviendas de uso turístico en las zonas más sensibles desde el punto de vista patrimonial. Es un desbarajuste total”, lamenta Robles. “Las obras en este bajo "son el retrato perfecto del gobierno de Catalá: destrucción del comercio local en favor de un modelo que destroza el tejido productivo, empobrece la calidad del empleo y expulsa al vecindario al disparar todavía más los precios en un barrio ya muy tensionado", radiografía la portavoz del segundo partido de la ciudad.

Nuevo negocio turístico en el casco histórico de Patraix / Levante-EMV

Para los valencianistas, el caso resulta especialmente sangrante porque donde antes había un estudio de grabación musical, un negocio que diversificaba la oferta económica del barrio, ahora haya un alojamiento turístico. "Es todo un símbolo de la destrucción social de la ciudad", asegura Robles. La portavoz ha insistido en que no figura ningún trámite de solicitud de licencia en el bajo denunciado por el vecindario ni tampoco ninguna orden de inspección por parte del Ayuntamiento.

Una situación insostenible

Compromís per València recuerda que en su portal quenotiren.com ha registrado más de 4.000 denuncias ciudadanas por apartamentos turísticos y que ha demostrado que el cierre anunciado por Catalá de más de 1.000 viviendas de uso turístico "es, en muchos casos, falso: al menos el 16% de los que dijo la alcaldesa siguen funcionando".

La formación valencianista denuncia que la situación en València es insostenible desde el punto de vista de la vivienda. "No podemos tener una ciudad que expulsa al vecindario, que dedica recursos a los nómadas digitales mientras da la espalda a quien no puede pagar los alquileres desorbitados que vemos por toda la ciudad. No podemos permitir que María José Catalá construya una ciudad totalmente dependiente del turismo, porque nos hace más débiles y menos competitivos en otros sectores estratégicos. No podemos tolerar una ciudad que baja los impuestos a quienes más tienen y se los sube a todos por igual, independientemente de su estatus económico, como estamos comprobando con el recibo de la basura. Catalá está construyendo una ciudad a dos velocidades, en la que los más vulnerables no cuentan, y cada día hay más gente en esa situación".