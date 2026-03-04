Los empresarios proponen al Ayuntamiento de València una comisión técnica para coordinar obras y minimizar su impacto empresarial

La CEV Valencia ha propuesto esta miércoles al Ayuntamiento de la capital valenciana, durante una reunión mantenida entre representantes de ambas partes, la creación de una comisión técnica de coordinación de obras en esta ciudad que esté integrada por representantes de las concejalías implicadas en esos proyectos y de la entidad empresarial y en la que participen también los sectores económicos afectados por esos trabajos.

Así lo ha planteado la presidenta de la confederación empresarial en Valencia, Eva Blasco, según ha informado esta organización en un comunicado. El objetivo de esa comisión sería "favorecer el consenso en la toma de decisiones relacionadas con cuestiones como cierres de calles, cortes de suministro u otras afecciones", con el fin de contribuir "a minimizar el impacto sobre la actividad empresarial".

En la reunión entre CEV Valencia y el ayuntamiento de la capital valenciana han participado Eva Blasco, el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner; el director general de Urbanismo en el consistorio, Enrique Martí; y el director general de Licencias, Carlos Andrés López.

Asimismo, han acudido representantes del sector del comercio, de la hostelería, la automoción, la construcción, la alimentación y el sector artesano, junto a otras asociaciones empresariales representativas de actividades económicas potencialmente afectadas por las actuaciones urbanas que se llevan o se van a acometer en la ciudad de València.

Plaza del Ayuntamiento

En la reunión se han analizado los detalles del anteproyecto de reurbanización integral de la Plaza del Ayuntamiento, han indicado CEV Valencia y el consistorio.

Juan Giner ha explicado las líneas generales de la actuación prevista en la plaza del Ayuntamiento, que comprende intervenir en alrededor de 38.000 metros cuadrados y que prevé también la integración con la calle San Vicente Mártir en su tramo norte, la Avenida Marqués de Sotelo y el entorno de María Cristina.

Asimismo, en el encuentro se ha abordado la futura remodelación de la calle Colón, cuya licitación ya ha sido aprobada para que pueda ejecutarse este año. Y se ha hablado del estado de las obras de las avenidas Pérez Galdós-Giorgeta, donde se está llevando a cabo "un ambicioso proyecto de reurbanización que abarca más de 90.000 metros cuadrados".

El titular de Urbanismo ha apuntado "las características básicas de estas actuaciones" y ha destacado aspectos como la instalación de pavimento fonoabsorbente, la unificación estética del mobiliario urbano o el espacio ganado para el peatón, ha añadido la administración municipal.

"Comunicación fluida"

Durante el encuentro, ambas partes han acordado mantener una "comunicación fluida" que "permita el seguimiento de estas actuaciones" y "minimizar su impacto sobre la actividad económica y comercial de la ciudad", ha apuntado ambas partes.